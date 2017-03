Turquía dice que pronto habrá 'guerras de religión' en Europa

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, aseguró este jueves que Europa será pronto el escenario de "guerras de religión" y, en relación al resultado de las elecciones en Holanda, afirmó que todos los partidos tienen la misma mentalidad fascista. "¿Dónde vas? ¿A dónde estás llevando a Europa? Empezaste a hundir Europa. La estás arrastrando al abismo. Pronto empezarán guerras de religión en Europa", vaticinó el jefe de la diplomacia turca durante un acto público en la provincia de Antalya, informó la agencia Anadolu,

El ministro se refirió al resultado de las elecciones celebradas el miércoles en Holanda, un país con el que Turquía está sumido en una fuerte crisis diplomática, y aseguró que no hay diferencias entre unos partidos y otros. "Cuando miras a los muchos partidos que hay, no hay diferencia entre los socialdemócratas y el fascista (Geert) Wilders. Todos tienen la misma mentalidad", denunció.

El canciller turco, Mevlut Cavusoglu, dijo que todos los partidos holandeses tienen la "misma mentalidad". Foto: EFE

Turquía ha acusado en los últimos días a Holanda y a Alemania de comportamiento nazi por impedir que dos de sus ministros hicieran campaña electoral ante los turcos en esos países para pedirles que apoyen la reforma constitucional para entregar el poder ejecutivo al presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Velo islámico

El presidente Erdogan dijo que la decisión de la Corte Europea era una cruzada contra la media luna. Foto: EFE

Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó este jueves al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de lanzar "una cruzada" contra el islam por fallar que una empresa tiene derecho, en determinadas circunstancias, a prohibir el velo en el lugar de trabajo.



"¿Dónde está la libertad religiosa? ¿Quién tomó esta decisión? Es la Corte de Justicia de la Unión Europea. Queridos hermanos, lanzaron una cruzada contra la media luna", símbolo del islam, declaró Erdogan en un discurso en plena crisis diplomática con Europa.



El martes, la justicia europea confirmó la posibilidad para una empresa de prohibir en determinados casos a sus trabajadores portar cualquier signo religioso visible, entre ellos el velo, al considerar que "no constituye una discriminación directa". Al comentar el resultado de las elecciones holandesas celebradas el miércoles, Erdogan dijo que Holanda perdió la amistad de Turquía.



"Rutte, su partido llegó en primera posición en las elecciones, pero debe saber que perdió la amistad de Turquía", dijo Erdogan en un discurso.

Erdogan le dijo al primer ministro holandés, Mark Rutte (foto) que, a pesar de su victoria en las elecciones legislativas, perdió la amistad con Turquía. Foto: EFE

Acuerdo migratorio

Por otro lado, el Gobierno turco amenazó por enésima vez con cancelar el

acuerdo alcanzado hace un año con la Unión Europea para controlar el flujo de refugiados hacia suelo comunitario. "No aplicaremos el acuerdo a partir de ahora. Quiero decir, lo estamos evaluando. Si no se cumplen las condiciones, no lo aplicaremos", advirtió el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, en una entrevista con la emisora 24.



El jefe de la diplomacia turca dijo que podrían romper el acuerdo en cualquier momento y de forma unilateral. "Si decimos que a partir de hoy no se aplica, se acabó, ya está", sentenció. Cavusoglu afirmó que su país "no necesita el permiso de nadie" y que no se trata de usar como una "amenaza" las cartas de que se dispone". "Si ellos tuvieran las cartas que tenemos, nos ahogarían en un vaso de agua. Están tratarnos de ahogarnos de todas maneras".

Turquía amenaza de forma regular a la UE con suspender el acuerdo cerrado en marzo de 2016 por el que aceptó recibir de vuelta a refugiados llegados a Grecia desde su territorio a cambio de ayudas económicas y la exención del visado para sus ciudadanos que viajen a la UE.



El pasado lunes, el ministro de Asuntos Europeos, Ömer Çelik, dijo que Turquía debería revisar sobre todo el tema del tránsito (de refugiados) por la frontera terrestre". Turquía acusó en el pasado a la UE de no cumplir su parte del trato y de retrasar la entrega de los 3.000 millones de euros prometidos y acelerar la liberalización de visados.

El ministro de Asuntos Europeos, Ömer Çelik, dijo que Turquía debería revisar el tema del tránsito de refugiados por "la frontera terrestre". Foto: REUTERS

La tensión con la UE subió en las últimos días por el veto de Alemania y Holanda a que ministro turcos hagan campaña electoral ante los turcos residentes en esos países para pedirles que apoyen la reforma constitucional para entregar todo el poder ejecutivo al presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.



