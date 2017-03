Turquía amenaza con enviar a 15.000 refugiados cada mes a Europa

El ministro turco del Interior avisó este viernes que Turquía podría dejar salir a 15.000 refugiados al mes con rumbo a Europa, tras la polémica suscitada por la anulación de mítines a favor del presidente turco en Alemania y Holanda.



"Si ustedes quieren, podemos abrir el paso a los 15.000 refugiados que no les enviamos cada mes y dejarles sin aliento", declaró el jueves Süleyman Soylu, según la agencia progubernamental Anadolu.

"Deben tener en cuenta que no pueden jugar en la región sin contar con Turquía", añadió. Soylu criticó que varios países europeos, sobre todo Alemania y Holanda, anularan mítines organizados por el Gobierno turco para defender el sí en el referéndum del 16 de abril, con el que pretende aumentar los poderes del presidente Recep Tayyip Erdogan.



"¿Va a cambiar la Constitución en Alemania?, ¿en Holanda? (...) Son nuestros asuntos internos. ¿Qué les importa? ¿En qué se meten?", declaró el ministro.



Soylu también acusó a Alemania y Holanda de estar implicados en las manifestaciones anti-Erdogan de junio de 2013, así como las protestas prokurdas de octubre de 2014 y el golpe de Estado fallido de julio de 2016. "Intentan terminar el trabajo que no terminaron", dijo.



Turquía y la Unión Europea (UE) atraviesan la peor crisis diplomática de estos últimos años tras el episodio de los mítines.

Refugiados en Turquía Foto: AFP

En los últimos días, las autoridades turcas ya habían amenazado con poner fin al pacto migratorio cerrado hace un año con la UE para detener la llegada cotidiana de miles de migrantes a las islas griegas del mar Egeo.

Berlín: no hay indicios

Por su parte, el Gobierno alemán defendió el acuerdo sobre refugiados cerrado en marzo del año pasado entre la Unión Europea y Turquía, que calificó de "exitoso" y beneficioso para todas las partes, y subrayó que no tiene indicios de que Ankara vaya a suspenderlo.



Un portavoz del Ministerio Asuntos Exteriores reconoció que Turquía "amenaza ocasionalmente" a la UE con suspender el tratado, "pero el hecho es que el acuerdo continúa siendo aplicado por ambas partes".



Agregó que Berlín no tiene "indicio alguno de que en las pasadas semanas o los pasados días haya habido cambios" al respecto. "Estamos firmemente convencidos de que el acuerdo es beneficioso para ambas partes, tanto para Turquía como para la UE, y en este sentido no veo ahora tampoco ninguna razón concreta para suspender el acuerdo", subrayó.



En la misma línea se expresó el portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Georg Streiter, quien subrayó que no existen indicios de que Ankara haya suspendido el acuerdo, del que dijo que ayuda de igual modo a los refugiados, a la UE y a Turquía.

A defender el acuerdo

"Es de interés común continuar implementando este acuerdo y continuamos defendiéndolo, de la misma manera que partimos de la base de que también

Turquía lo hace", subrayó. El portavoz habló de un "éxito conjunto" y señaló que se trata de un acuerdo que aborda "muchos aspectos muy importantes para ambas partes en relación al control y regulación de flujos de refugiados".



El acuerdo "funciona", afirmó al referirse a la "significativa" reducción de la cifra de muertos en el mar Egeo y de la actividad de los traficantes de personas.



El portavoz del Interior, Tobias Plate, declaró que el acuerdo ha permitido reducir la cifra de refugiados que llegan de forma irregular a las costas griegas y que se reduce a una media de "unas pocas decenas" diarias, con días incluso con cero llegadas.

Refugiados en Turquía Foto: AFP

"Eso ya es considerado un éxito", dijo el portavoz, quien subrayó también que "no hay indicios de que se esté aplicando de manera deficiente". Precisó que en virtud del acuerdo la UE ya ha recibido a 4.100 refugiados, de los cuales Alemania ha acogido a 1.584.



Según el acuerdo, la UE se compromete a aceptar a un refugiado sirio por cada emigrante o refugiado llegado de forma irregular a las costas griegas y deportado a

Turquía, cifra que de momento asciende a 960, que regresaron de forma voluntaria, precisó.

no hay indicios de que se esté aplicando de manera deficiente FACEBOOK

TWITTER

Las más recientes amenazas por parte de Turquía de suspender el acuerdo tienen lugar mientras se suceden las críticas cruzadas entre ambos países, en tensión desde la detención en Estambul de un periodista germano-turco y después de que varias ciudades alemanas hayan prohibido por razones formales y de seguridad varios mítines de ministros turcos.



AFP y EFE