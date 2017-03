Turquía acusa a Europa de 'crímenes de guerra' por cobijar terroristas

Países europeos como Alemania, Holanda y Austria están cometiendo "crímenes de guerra" contra Turquía, por dar cobijo a presuntos terroristas turcos, aseguró este viernes el vice primer ministro Nurettin Canikli, durante un mitín en la ciudad norteña de Samsun, informó el diario Milliyet.



Los países europeos "dan todo tipo de apoyo a los miembros de organizaciones que ellos mismos reconocen como terroristas", aseguró Canikli, en aparente referencia al Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), considerada terrorista tanto por Turquía como por la UE, así como algunos grupos armados ultramarxistas.

Pero ahora, el panorama ha empeorado, agregó, señalando a los miembros del séquito del predicador exiliado Fethullah Gülen, una red religioso-política que Turquía describe con las siglas FETÖ, y a la que acusa de instigar el fallido golpe de Estado de julio pasado, si bien sus responsables lo niegan.



'Pueden ver resultados muy dolorosos'

"En los últimos meses, todos los países europeos, empezando por Alemania, dieron refugio a la FETÖ. Los acogen con los brazos abiertos. Alemania, Holanda y Austria cometen así un crimen contra la humanidad. Porque no se puede llamar de otra manera el apoyo al terror y a los terroristas que matan a civiles en Turquía", dijo Canikli.



"Les dan apoyo financiero, armado y moral. Es un verdadero crimen contra la humanidad. Si no diesen apoyo a estos terroristas, incluidos los de la FETÖ, estas organizaciones no podrían continuar con sus actividades destructivas en Turquía", aseguró.



"Mañana, los países que apoyan a los asesinos pueden ver resultados muy dolorosos. Esto no es una amenaza, sino una realidad histórica", agregó.



"En la misma línea se hallan las actividades de la OTAN. Al apoyar conscientemente a esas organizaciones que dañan a Turquía no tiene una postura de amigo, sino de enemigo frente a Turquía", concluyó el viceprimer ministro.



Canikli también reiteró la acusación de que países como Alemania y Holanda muestran "actitudes fascistas" y "propias de los nazis", al impedir en su territorio mítines públicos de varios ministros turcos que deseaban hacer campaña entre los inmigrantes turcos a favor de la reforma constitucional presidencialista que se votará el próximo 16 de abril.



EFE