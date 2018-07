Trump llama ‘delincuentes’ a europeos y exige subir gasto en defensa

La histórica relación entre Europa y Estados Unidos vive sus horas más bajas al calor de los improperios de Donald Trump.



El presidente estadounidense arrancó este miércoles una cumbre de la Otán en Bruselas atacando a la Alemania de Ángela Merkel y terminó la reunión llamando “delincuentes” (según confirmaron fuentes de la propia Casa Blanca) a los gobiernos europeos que gastan menos en defensa.

La jornada de Trump en Bruselas fue un puro huracán sin respeto alguno a las formas diplomáticas.



El presidente estadounidense empezó el día desayunando con el secretario general de la Alianza Atlántica, el noruego Jens Stoltenberg.



Ante la cara de póker de su anfitrión, Trump dijo que “Alemania es cautiva de Rusia porque recibe gran parte de su energía de Rusia. Paga miles de millones a Rusia y nosotros tenemos que defenderla de Rusia. Alemania está totalmente controlada por Rusia porque obtendría entre el 60 ciento y el 70 por ciento de la energía a través del nuevo gasoducto”.



Ángela Merkel contestó dos horas después sin entrar totalmente a la polémica. La alemana, que nació y creció en la antigua Alemania oriental controlada por la Unión Soviética, dijo que “Alemania toma sus propias decisiones” y recordó a Trump que Berlín respondió al instante cuando EE. UU. fue atacado el 9 de septiembre del 2001 y que desde entonces tropas alemanas ayudan a las estadounidenses en lugares como Afganistán.



Trump y Merkel se reunieron en solitario a media tarde para, según fuentes de la diplomacia germana, constatar sus desacuerdos. La reunión, de acuerdo con las mismas fuentes, fue “franca”. Un eufemismo en ámbitos diplomáticos para resumir que fue una bronca.



Después de varias reuniones bilaterales y de una plenaria, los dirigentes se dirigían, al cierre de esta edición, a cenar en el centro de Bruselas cuando Trump volvió a cargar, esta vez por Twitter: “¿Para qué sirve la Otán si Alemania está pagando a Rusia miles de millones de dólares por gas y energía? ¿Por qué solo cinco países de 29 cumplen sus compromisos? Estados Unidos paga por la protección de Europa, y después pierde miles de millones en comercio. Deben pagar el 2 por ciento del PBI inmediatamente, no en el 2025”.



Los países de la Otán se comprometieron en el 2014 a gastar al menos el 2 por ciento de su PIB en defensa como muy tarde en el 2024. A finales de este año solo siete, además de EE. UU., cumplen el objetivo: Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Reino Unido y Rumania.



Países como Alemania, Italia o España tienen un gasto en defensa que ronda el 1 por ciento de su PIB y aunque se comprometen a elevarlo paulatinamente, no llegarán al 2 por ciento en 2024. España dijo ayer que no tiene ninguna intención de gastar eso en defensa.

El presidente de Estados Unidos y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante la cumbre de la Otán. Foto: AFP

Trump pide en público que los europeos casi doblen su gasto militar, pero en privado, según confirmó el presidente búlgaro, les habría exigido en realidad que lo suban hasta el 4 por ciento. En su desayuno con Stoltenberg, según la Casa Blanca, llegó a decir: “Son delincuentes en lo que a mí respecta porque EE. UU. ha tenido que pagar por ellos”.



El inquilino del Despacho Oval parece tener en el punto de mira el superávit comercial europeo con EE. UU., que ronda los 150.000 millones de dólares al año. Y lo relaciona con el gasto en defensa de una forma que a los europeos les hace temer un chantaje: si quieren que Estados Unidos siga siendo el gran socio de la Otán y que mantenga sus tropas y bases militares en Europa como herramienta de contención frente a Rusia, deben eliminar ese superávit comercial.



La diplomacia estadounidense firmó ya el borrador de conclusiones de la cumbre, que acabará mañana jueves. Incluye una nueva misión de entrenamiento militar en Irak, la creación de brigadas conjuntas de reacción rápida para el 2020 y “toma nota” del incremento del gasto militar de los aliados.

Los gobiernos europeos no descartan que Trump se desmarque a última hora –incluso ya de vuelta al Air Force One– de los acuerdos de esta cumbre como hizo tras la última reunión del G7, en la que terminó insultando al primer ministro canadiense Justin Trudeau.



Los más pesimistas temen escenarios más dramáticos: que Trump reconozca la anexión rusa de la provincia ucraniana de Crimea, que retire a sus tropas de Europa o incluso que amenace con sacar a EE. UU. de la Otán, algo que no podría hacer sin el respaldo de dos tercios del Congreso estadounidense, pero que rompería la confianza de sus aliados y dejaría malherida a la Alianza Atlántica, paraguas de la seguridad europea desde los años 50 del pasado siglo.

Visita al Reino Unido, ensombrecida por protestas

Miles de efectivos policiales serán desplegados en Londres con motivo de la visita del presidente de EE. UU., Donald Trump, para la cual que se esperan protestas multitudinarias.



Más de 50.000 personas se han inscrito para participar en una manifestación en la capital británica mañana, aunque también está prevista otra contramanifestación de bienvenida.



El recibimiento a Trump no será precisamente caluroso por una parte de la población británica. Cuando el mandatario de EE. UU. fue invitado el año pasado, cerca de dos millones de personas firmaron una petición en contra porque aseguraban que este podría avergonzar a la reina Isabel II.



Según confirmó el palacio de Buckingham, la residencia oficial londinense de la soberana, Trump y la monarca presenciarán un desfile militar antes de tomar el té juntos mañana en el castillo de Windsor, sur de Londres. El palacio indicó que la reina recibirá a Trump y a su esposa, Melania, en la residencia real en el condado de Berkshire.



Idafe Martín Pérez*

PARA EL TIEMPO

Bruselas

*Con información de Reuters y EFE