Alemania acepta la extradición de Carles Puigdemont

La Audiencia de Alemania aceptó la extradición a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por el delito de malversación de fondos, mas no por rebelión, el más grave que le imputa la justicia española.

Puigdemont permanece libre por ahora en Alemania, dado que el tribunal del estado federal de Schleswig Holstein, encargado del caso, no dictó prisión preventiva ni otra medida cautelar. La Fiscalía alemana debe ratificar la decisión de la Audiencia y la sentencia no es firme.



Los dirigentes independentistas celebraron la decisión, que Quim Torra, actual presidente catalán, considera una “gran noticia”. “Hoy es el día en que cae el relato ficticio que el Estado ha intentado construir”, dijo ante los medios.



“Han derrotado la principal mentira sostenida por el Estado”, escribió, por su lado, Puigdemont en su cuenta de Twitter. “La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuera rebelión”.

Hem derrotat la principal mentida sostinguda per l'Estat. La justícia alemanya nega que el referèndum del 1 d'octubre fos rebel·lió. Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia. Lluitarem fins al final, i guanyarem! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 12 de julio de 2018

Se refiere a la celebración de la consulta en Cataluña para votar sobre su independencia, que tuvo lugar en tal fecha del año pasado y que fue ilegal, puesto que no se ajustó a la Constitución española.



El juez del Tribunal Supremo español Pablo Larena había solicitado la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión, similar al de la alta traición en la legislación alemana. Sin embargo, el tribunal alemán considera que no son equivalentes. “La magnitud de la violencia necesaria para la alta traición no fue alcanzada durante los altercados”, explica el comunicado que emitió el tribunal y señala que Puigdemont “tampoco ha sido el incitador de la violencia”.

En contraste, sí acepta los argumentos del juez español respecto al uso de fondos públicos para la consulta popular. “En relación con la malversación, las autoridades españolas han visto comprensiblemente una corresponsabilidad en el empleo de recursos financieros a cargo de fondos públicos”, señala el comunicado del tribunal. Y aclara que el veredicto final corresponde a la justicia española.



La diferencia es crucial, puesto que la malversación está castigada con hasta doce años de cárcel, mientras la rebelión contempla hasta treinta años de prisión. España no podrá juzgarlo por un delito que no sea previamente aceptado en Alemania.



La posibilidad de haber cometido rebelión mantiene en prisión preventiva en España a otros dirigentes independentistas, como Oriol Junqueras, expresidente catalán.



La Audiencia alemana tampoco admite el delito de perturbación de orden público, que había estipulado la justicia española en caso de que no se aceptara el de rebelión.

Un proceso, un camino

Tras declarar la independencia de Cataluña, con base en los resultados del referéndum ilegal, Puigdemont huyó de España y se refugió en Bélgica, donde se reunió con otros dirigentes independentistas y desde donde se manifestó varias veces acerca del llamado “procés”, el impulso secesionista catalán.



El 25 de marzo fue detenido en Alemania, en el camino de regreso hacia Bélgica, luego de haber visitado los países nórdicos. Permaneció en prisión hasta el 5 de abril, cuando los jueces locales lo dejaron en libertad bajo fianza, mientras se emitía una decisión sobre su entrega a España.



Desde entonces ha vivido en Berlín y en la región de Schleswig Holstein.

Reacciones

El gobierno de Pedro Sánchez no se pronunció por respeto a las decisiones judiciales. En el mismo sentido, Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a la presidencia del Partido Popular, aseguró que no discutirá las resoluciones de los tribunales y señaló la importancia de que ningún gobierno haya aceptado la independencia de Cataluña.



Para Albert Rivera, presidente del partido Ciudadanos, se trata de una “buena noticia”, porque así Puigdemont “va a tener que dar la cara ante la justicia española, lo que quiere decir que hay presuntos delitos”.



Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid