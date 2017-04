Theresa May pide elecciones anticipadas para asegurar ‘brexit’

La primera ministra británica, Theresa May, pidió este martes por sorpresa al Parlamento la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, el 8 de junio, para reforzarse ante las negociaciones del brexit, la salida de la Unión Europea (UE).

“Necesitamos unas elecciones generales, y las necesitamos ahora”, dijo en Downing Street la primera ministra, quien necesitará la aprobación del Parlamento para poder convocarlas. Estas son algunas claves para entender en qué consiste la propuesta de la premier británica.



¿Por qué May pidió unas elecciones anticipadas?



May argumentó que la decisión, totalmente inesperada, la tomó bajo el argumento de que el país necesita “estabilidad y un liderazgo fuerte”, tras las divisiones provocadas (sobre todo en el Parlamento) por la negociación sobre la salida del Reino Unido de la UE,que fue aprobada por los británicos en el referéndum del pasado 23 de junio.



El adelanto de los comicios se produce en momentos en que los conservadores de May llevan una ventaja de 21 puntos frente a los laboristas de Jeremy Corbyn en los sondeos sobre intención de voto.



Pero las elecciones, según Bloomberg, pueden presentar el riesgo para May de perder credibilidad, pues tras haber prometido que no se iba a distraer con un proceso electoral para trabajar en el brexit, se echó para atrás.



¿Cuál es la intención de acabar con las diferencias?



En opinión de May, las actuales divisiones en Westminster, sede del Parlamento, pueden arriesgar el éxito de las conversaciones sobre la retirada del país del bloque de los todavía Veintiocho. En su declaración, la primera ministra dijo que el laborismo de Corbyn ha amenazado con votar en contra del acuerdo final al que llegue el Reino Unido con el bloque europeo, mientras que los independentistas escoceses del SNP se oponen –dijo– al trabajo que el Gobierno está haciendo sobre el brexit.



¿Cómo será el proceso?



El Gobierno presentará este miércoles la moción que autorice esta cita electoral, aunque se tratará de un trámite formal dado que los tories tienen mayoría en la Cámara de los Comunes y los laboristas han indicado que la apoyarán en la votación.



Una vez que la moción sobre el anticipo de las elecciones sea aprobada, los Comunes tendrán unos días para sacar adelante algunas piezas legislativas antes de la disolución del Parlamento, posiblemente el 3 de mayo, cuando se iniciará la campaña oficial para los comicios del 8 de junio.



Según los comentaristas, May –con una mayoría de 17 escaños en los Comunes– busca ganar más asientos y reforzar su posición cuando el Reino Unido se dispone a entrar de lleno en las negociaciones sobre el brexit, tras activarlo el pasado 29 de marzo.



¿Qué piensa la oposición?



Desde la oposición laborista, el líder izquierdista Corbyn celebró el anuncio de May y manifestó su satisfacción de que los británicos tendrán ahora la oportunidad de “votar un gobierno que anteponga los intereses de la mayoría”. “El laborismo ofrecerá al país una alternativa a un gobierno que ha fracasado a la hora de reconstruir la economía (...)”, señaló Corbyn tras conocerse el anuncio de May.



¿Cuál es la postura de Escocia?



La jefa del gobierno regional escocés, Nicola Sturgeon, acusó a May de querer imponer un brexit duro (la salida del bloque sin acceso al mercado único europeo) al anunciar unas elecciones anticipadas y pidió a los escoceses que “defiendan” su región.



Con estos comicios, los conservadores “ven una oportunidad de impulsar al Reino Unido a la derecha, forzar un brexit duro e imponer recortes más profundos”, señaló.



En las últimas semanas, la política nacionalista inició el proceso legal para convocar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia, por considerar que la región votó a favor de permanecer en la UE y porque está en contra de un brexit duro.



¿Qué dice la UE sobre la propuesta?



“Las elecciones británicas no modifican los planes de la UE a 27”, indicó Preben Aamann, portavoz del presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, quien reiteró que el siguiente paso es la cumbre de líderes el 29 de abril para adoptar las grandes líneas de negociación del brexit.



¿Y Estados Unidos?



El presidente de EE. UU., Donald Trump, deseó este martes “la mejor de las suertes” al pueblo británico en el proceso electoral recién convocado en el país, después de hablar por teléfono sobre el tema con May.



Redacción internacional*

* Con AFP y Efe