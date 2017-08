El periodista venezolano Eddy Lara se dirigía a una tienda que queda cerca de la plaza de Cataluña cuando se encontró con cientos de personas que corrían despavoridas saliendo de Las Ramblas, mientras el sonido de algunos disparos, las alarmas de las ambulancias y la cantidad de policías le generaban más confusión.

“Estaba muy asustado, y la policía nos ordenó atrincherarnos en una tienda y esperar”.



Según Lara, en el momento la incertidumbre y el miedo se tomaron las calles de Barcelona, pues “cualquier persona o cualquier auto podía ser sospechoso. El caos me ha dejado en shock”, dijo a EL TIEMPO.



Alrededor de una hora duraron escondidos mientras en las afueras los gritos y la desesperación no cesaban. “Nos ocultamos por temor, el caos y la confusión nos dejaron en pánico”. La cantidad desmedida de ambulancias y carros de la policía era lo que, según Lara, más estremecía a la gente.



Además, Lara pudo observar que el consulado argentino, que queda cerca del lugar de los hechos, estuvo protegido y las personas permanecieron allí, escondiéndose por órdenes de la policía.



La estación central de autobuses fue tomada por las autoridades, mientras un helicóptero sobrevolaba la ciudad en busca de los atacantes.



Barcelona está en nivel 4 de alerta terrorista, desde los atentados de Francia del 2016. La huelga de los empleados de Eulen, encargados de los filtros de seguridad del aeropuerto El Prat, de la capital catalana, han afectado también el sentimiento de seguridad general.



La plaza de Cataluña y sus alrededores es la zona de mayor concentración turística y, según Lara, es el lugar donde más europeos arriban a visitar España. Por eso, “los yihadistas llegaron hasta acá, a atacar el corazón de Europa”.



La mayoría de personas con las que Lara se cruzó mientas corrían para refugiarse, según él, eran extranjeros: “Casi todas las personas que me encontré corriendo ni siquiera hablaban español, eran de Alemania o Inglaterra”.



Los barceloneses estuvieron dispuestos a colaborar todo el tiempo. Lara asegura que incluso los taxis municipales ofrecieron su servicio. “Hay mucha solidaridad por parte de la misma gente”, declaró.



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, convocó para este viernes un minuto de silencio en honor de las víctimas, en plaza de Cataluña.



INTERNACIONAL