Terroristas de Cataluña visitaron París días antes del ataque

Siguiendo los pasos de los yihadistas que atentaron en España, el fiscal de París, François Molins, dijo este miércoles que “a priori dos o tres” miembros de esa célula visitaron París los días 11 y 12 de agosto, en “un viaje relámpago” cuyo objetivo está todavía por elucidar.

“Debemos determinar los motivos de ese viaje: ¿Por qué estuvieron en Francia? ¿Vinieron para explorar lugares? ¿Para recuperar algo? ¿O para encontrarse con alguien?”, enumeró Molins sobre este misterioso viaje de dos días.



Aunque se negó a dar detalles para preservar el trabajo de la Policía y de la justicia, el fiscal confirmó que habían pasado la noche en un hotel de Malakoff, una ciudad al sur de la capital francesa.



Preguntado sobre si uno de los que fueron a París era el autor del atropello masivo de Las Ramblas (Barcelona), el fiscal declinó responder y señaló que es la Audiencia Nacional de Madrid la que dirige la investigación y que la justicia francesa tiene como costumbre mantener una cooperación con España “con un estándar de gran calidad”. Tampoco quiso entrar en detalles sobre si había un eje de ramificaciones de la célula entre Bélgica, Francia y España, o si el territorio francés pudo haber servido de retaguardia: “Es demasiado pronto”, aclaró.



El diario Le Parisien reveló que el Audi A3 utilizado en el ataque fue detectado por un radar por exceso de velocidad cerca de París.



Horas antes, fuente jurídicas españolas indicaron que, según el testimonio de uno de los autores del atentado en la capital catalana, el grupo de terroristas estaba ultimando la preparación de explosivos para actuar en varias iglesias y la basílica de la Sagrada Familia, ya que es el monumento más conocido de Barcelona.



Mohammed Houli Chemlal, el sospechoso que se ratificó al declarar ante el juez encargado del caso, explicó que los miembros de la célula yihadista le habían advertido que los explosivos aún no estaban listos porque había que esperar a que se secaran. Cuando estuvieran listos, los iban a trasladar en furgonetas para hacerlos estallar en varias iglesias, y hablaron de la Sagrada Familia como uno de los objetivos.

Entre lágrimas y muestras de perdón y arrepentimiento, el detenido contó a los agentes que los yihadistas le dijeron que, según el islam, destruir monumentos estaba bien y lo convencieron de que, como era el más ignorante de todos en materia religiosa, no sabía que atentar era algo malo.



Según los expertos, el explosivo que fabricaban los terroristas –triperóxido de triacetona (TATP)– conocido como la ‘madre de Satán’, era el producto que manipulaban cuando se produjo la explosión de un edificio el miércoles de la semana pasada (véase nota alterna).



Los terroristas que atentaron en Cataluña compraron 500 litros de acetona entre los días 1 y 2 de este mes, lo que hace pensar que manipulaban el explosivo citado, casi tan peligroso como la dinamita.



Dos terroristas murieron entonces, uno de ellos el imán Abdelbaki Es Satty, considerado el cerebro del grupo, mientras que Chemlal resultó herido. Entre los escombros del edificio que explotó, la Policía encontró este miércoles un cinturón de explosivos auténtico, no simulado como los que llevaban los terroristas que fueron abatidos días atrás.



Por su parte, el Estado Islámico volvió a sorprender este miércoles con la publicación de un video en el que alaba a los “hermanos” que llevaron a cabo estos atentados y amenaza a España con que, si no se retira de la coalición internacional, seguirá cometiendo ataques en ese territorio.



En el video titulado La conquista de Barcelona, y difundido en Telegram y cuya autenticidad no ha podido ser verificada, la organización pide “a Alá que acepte a nuestros hermanos que han llevado a cabo la conquista de Barcelona”.



“La guerra contra nosotros continúa hasta el día del juicio”, asegura uno de los yihadistas con uniforme militar y cara descubierta, mientras que el otro lleva un pasamontañas.

Este hombre continúa diciendo que, “si no se puede hacer la hijra (emigración) al Estado Islámico, la yihad no tiene fronteras”, por lo que “hagan la yihad donde estén, inshallah (si Dios quiere), Alá estará complacido con ustedes”.



“Españoles, acaso olvidan la sangre derramada de los musulmanes en la inquisición española. Vengaremos su matanza (...) que se está haciendo ahora actual contra el EI”, pues “con el permiso de Alá, Al Andalus volverá a ser lo que fue, la tierra del califato”, agrega.



En el video, que tiene una duración de casi tres minutos, hay numerosas imágenes en las que aparece el rey de España y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, entre otros, durante el homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona.

Controvertida portada sobre el islam

El semanario satírico francés ‘Charlie Hebdo’ publicó este miércoles una polémica portada sobre el Islam, días después de los atentados yihadistas en España, lo cual generó críticas por alimentar la islamofobia.



En ella se ve a una camioneta alejarse tras haber atropellado a peatones, que yacen en el suelo. En rojo está escrita la frase: “Islam, religión de paz... ¡eterna!”. La revista perdió en el 2015 a varios de sus periodistas cuando 12 personas fueron asesinadas a tiros por dos yihadistas.

Holanda frustra posible atentado

Tras una alerta de las autoridades españolas, sus pares holandeses detuvieron este miércoles a un hombre español que conducía una furgoneta con matrícula de España y que en su interior portaba cilindros de gas cerca de una sala de conciertos, según dijo el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb.



El Ayuntamiento de Róterdam canceló todos los eventos previstos para este miércoles, incluido un concierto de la banda de rock californiana Allah-Las.



La alerta advertía de “la amenaza de un posible ataque” que tendría lugar durante la celebración del concierto.



Aboutaleb explicó que la información ofrecida por la Policía española “era lo suficientemente seria” como para tomar la decisión de cancelar el evento.



