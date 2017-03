Alemania actualiza consejos de viaje a Turquía, por crisis diplomática

Alemania actualizó sus recomendaciones de viaje para Turquía a raíz de las tensiones entre ambos países y advirtió a los viajeros de posibles protestas que pueden ir dirigidas contra los alemanes.



En su página en internet, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán recuerda que el 16 de abril Turquía celebrará un referendo con el que el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, quiere avanzar hacia un sistema presidencialista. "En relación con la campaña electoral, hay que contar con un aumento de las tensiones políticas y protestas, que también pueden ir dirigidas contra Alemania. En casos aislados también viajeros alemanes en Turquía pueden verse afectados", advierte.



También recuerda que desde principios de febrero se han dado casos de ciudadanos alemanes a quienes les fue negado el ingreso en el país sin recibir explicación alguna y que tuvieron que regresar a Alemania después de varias horas detenidos.

El referendo del 16 de abril en Turquía, que de ser aprobado daría más poderes al presidente Erdogan (foto), ha hecho que el ambiente en ese país sea poco amable con los alemanes. Foto: EFE

A pesar del derecho legal de los ciudadanos alemanes a asistencia de sus Consulados, "no es posible garantizar en cada caso protección consular frente a medidas soberanas del Gobierno turco y de sus autoridades" cuando el afectado posee también la ciudadanía turca, subraya.



El ministerio recuerda asimismo el estado de excepción impuesto tras el fallido golpe de estado de julio del año pasado y vigente al menos hasta el próximo 19 de abril. En este sentido, las autoridades pueden decretar en un plazo corto de tiempo toques de queda, realizar redadas y en general controles de identidad en cualquier momento, y las personas con un proceso penal abierto en Turquía, en particular en relación con el fallido golpe, podrían ver vetada su salida del país.



Estas medidas "podrían dirigirse también contra personas que no poseen la nacionalidad turca", advierte el ministerio. También alerta de que no se pueden descartar atentados terroristas, en particular contra extranjeros, como los perpetrados desde mediados de 2015.

La actualización de las recomendaciones de viaje se publicó casi al mismo tiempo en el que Erdogan lanzaba, el lunes, declaraciones contra la canciller alemana, Angela Merkel, a la que acusó de estar "apoyando el terrorismo", en referencia a la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).



Este nuevo ataque se produjo anoche en un entrevista del presidente Erdogan, después de la cancelación en los últimos días de actos electorales de ministros turcos en Alemania. Las relaciones bilaterales ya se vieron afectadas por el encarcelamiento en Turquía del germano-turco Deniz Yücel, corresponsal en ese país del periódico alemán "Die Welt".



