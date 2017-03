Ucrania acusa al Kremlin de asesinar a un exdiputado ruso en Kiev

El exdiputado ruso Denis Voronenkov, refugiado en Ucrania y buscado por Rusia por "estafa", fue asesinado este jueves en el centro de Kiev, un hecho que Ucrania atribuye al Kremlin, que, a su vez, consideró "absurdas" esas acusaciones. Denis Voronenkov se hallaba con su guardaespaldas ante el hotel Premier Palace, cuando un "desconocido" disparó siete u ocho veces, declaró a la prensa Andrei Grishchenko, jefe de la policía de Kiev.



El exdiputado fue mortalmente herido "tres o cuatro veces en el vientre y en el cuello" dijo, y precisó que la policía considera que se trata de un "asesinato por encargo". El agresor y el guardaespaldas resultaron heridos en el tiroteo, según Grishchenko. Ambos fueron hospitalizados.

"El pérfido asesinato en el centro de Kiev de Denis Voronenkov es un acto de terrorismo por parte de Rusia, país que (el exdiputado) tuvo que abandonar por sus convicciones políticas" acusó rápidamente el presidente ucraniano Petro Poroshenko en un comunicado.

El asesinato en el centro de Kiev (...) es un acto de terrorismo por parte de Rusia FACEBOOK

TWITTER

Era uno de los "principales testigos de la agresión contra Ucrania y del papel de Viktor Yanukóvich a favor de la entrada de las tropas rusas en Ucrania" añadió Poroshenko, aludiendo al expresidente ucraniano obligado a abandonar el poder y refugiarse en Moscú tras el levantamiento proeuropeo de Maidan, en febrero de 2014.



El Kremlin rechazó estas acusaciones "absurdas" de Ucrania. "Las elucubraciones sobre la supuesta pista rusa son absurdas" dijo el portavoz, Dimitri Peskov. Denis Voronenkov se disponía a reunirse con el opositor Ilia Ponomarev, único diputado ruso que votó contra la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, según el propio Ponomarev.

Rusia es un Estado que elimina a su gente. ¿Qué hay que hacer, vivir permanentemente bajo el miedo? FACEBOOK

TWITTER

Un testigo clave

"Teniendo en cuenta la identidad de la víctima, tomamos como pista prioritaria un acto de Rusia para eliminar a esta persona que dio pruebas importantes de los acontecimientos en Ucrania", durante el levantamiento proeuropeo de Maidan, según el jefe de los investigadores, Oleksandr Vakulenko.



(Le puede interesar: FBI sí investiga vínculos de Trump con Rusia en campaña presidencial)

En octubre de 2016, Denis Voronenkov, exdiputado comunista, huyó a Ucrania con su esposa, Maria Maksakova, diputada del partido presidencial Rusia Unida y cantante de ópera. Recibió la nacionalidad ucraniana tras declarar contra Yanukóvich. El exdiputado criticó la anexión de Crimea, pese a que había votado a favor, y comparó la Rusia actual con la "Alemania nazi".

Tomamos como pista prioritaria un acto de Rusia para eliminar a esta persona que dio pruebas de los hechos en Ucrania FACEBOOK

TWITTER

"Rusia es un Estado que elimina a su gente. ¿Qué hay que hacer, vivir permanentemente bajo el miedo?" había dicho durante una entrevista con el sitio de informaciones ucraniano Censor.net. Estas palabras, que causaron indignación en su país natal, originaron según él las acusaciones de "estafa" por parte del Comite de investigación ruso.



(Lea también: El fantasma de Rusia no le da respiro al gobierno de EE. UU.)



Aunque hayan sido hechas públicas en febrero, estas acusaciones se refieren a hechos ocurridos en 2010 y 2011. Son "falsas" y "políticamente motivadas" comentó Voronenkov. El exparlamentario estaba también acusado de corrupción por el Fondo de lucha contra la corrupción (FBK) dirigido por el opositor ruso Alexei Navalny, que se sorprendía que pudiera comprarse cinco apartamentos, cinco autos y una casa de vacaciones con su único sueldo de diputado.

Médicos forenses meten el cuerpo sin vida del exdiputado ruso Denis Voronenkov a un camión. La situación puede agravar las tensiones entre Ucrania y Rusia. Foto: EFE

Denis Voronenkov fue alertado por los servicios de seguridad ucranianos de las "amenazas" que pesaban sobre su vida, según relató a Censor.net. "Cuando me dijeron eso, lo tomé en serio" dijo entonces. "Si voy a Rusia, me detendrán inmediatamente. No me hago ninguna ilusión al respecto".



AFP