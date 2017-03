Momento de alta tensión entre Turquía y la Unión Europea por referendo

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este domingo a Holanda que “pagará un precio elevado” por impedir el ingreso de ministros al país para hacer campaña a favor del referéndum sobre la reforma constitucional del próximo 16 de abril, en medio de una agravada crisis entre Turquía y varios países de la Unión Europea (UE).

Los analistas pronostican un resultado ajustado en la consulta para convertir a Turquía en una república presidencialista (presidente con altos poderes ejecutivos), por lo que Ankara busca en Europa ganar apoyos entre los millones de la diáspora turca.



Pero el sábado pasado, la ministra de Familia turca, Fatma Betul Sayan Kaya, fue expulsada tras ingresar a Holanda a pesar de las advertencias de las autoridades de La Haya que le habían reiterado que “no era bienvenida”.



Ese mismo día, La Haya negó el aterrizaje del avión del ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, que debía participar en un mitin en Róterdam. El Gobierno neerlandés alegó que su presencia “conllevaría riesgos para el orden público”.



“¡Holanda! Si estás sacrificando las relaciones (bilaterales) por las elecciones del miércoles, pagarás el precio”, agregó Erdogan en referencia a las legislativas del miércoles próximo, en cuya campaña el islam y la inmigración han sido uno de los temas. “Aprenderán lo que es la diplomacia”, dijo Erdogan, quien agregó que lo sucedido “no puede quedar sin respuesta”.



El sábado por la noche, la policía holandesa dispersó por la fuerza a manifestantes turcos, mientras que en Estambul, este domingo, un hombre se subió al techo del consulado holandés y reemplazó la bandera holandesa por una bandera turca.



Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores holandés dijo que la situación “sigue sin ser clara” y que Holanda “protestó ante las autoridades turcas” por el incidente.



La campaña por el referéndum en Europa y dirigida a la diáspora turca está provocando tensiones en varios países, empezando por Alemania, donde varias ciudades anularon mítines a favor de Erdogan.



“Occidente mostró su verdadera cara los últimos días”, dijo Erdogan. “Lo que vimos es una clara manifestación de islamofobia”, añadió.



Pero, sin duda, esta tensión ha servido para que Erdogan congregue más adeptos. Las imágenes de perros policiales mordiendo a manifestantes turcos en Róterdam y el relato de sufrimientos de la ministra Sayan conforman una narración en la que Occidente se ha convertido en “enemigo” de Turquía.



Desde enero, los altos cargos del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002, aseguran que el PKK, la guerrilla kurda, y el Estado Islámico piden el no en el referéndum. Por eso, Erdogan y su primer ministro, Binali Yildirim, dicen que quien no se pronuncie por el sí se alinea con el terrorismo.



En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores turco, que no pudo ingresar el sábado en Holanda, aterrizó esa misma noche en Francia, invitado a un mitin en Metz. Unas mil personas de la comunidad turca se reunieron allí para participar en el mitin de apoyo al sí y provocaron la indignación de la oposición de derechas y de extrema derecha francesa.



El ministerio de Relaciones Exteriores francés aprobó su visita, al considerar que el encuentro “se acoge al régimen de la libertad de reunión”, dijo el canciller francés, Jean-Marc Ayrault.



El primer ministro holandés, Mark Rutte, consideró “inaceptable” lo sucedido con los ministros turcos, pero mostró su voluntad de “desescalar” la crisis abierta.



Varios países manifestaron su malestar por esta campaña. Austria, Suiza y Suecia también prohibieron la celebración de mítines en presencia de miembros del partido AKP de Erdogan, argumentando alteraciones del orden.



AFP