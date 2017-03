Turquía suspende relaciones con Holanda, en medio de críticas a la UE

14 de marzo 2017 , 10:28 a.m.

Turquía, que suspendió sus relaciones con La Haya y bloqueó el regreso de su embajador, criticó este martes a la Unión Europea (UE), por urgirle a "evitar declaraciones excesivas" en su crisis diplomática con Holanda, y estimó que aquella declaración "no tiene valor". Lea: 'Holanda, república bananera, pagará por sus acciones', dice Erdogan



La escalada diplomática entre Ankara y varios de sus socios de la UE no cede luego de que La Haya anuló mítines políticos de apoyo al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y prohibió el ingreso al país de ministros de ese país, lo que provocó respuestas airadas de Ankara.

En medio de esa crisis, el lunes, Turquía suspendió las relaciones "al más alto nivel" con Holanda y bloqueó el regreso del embajador de ese país a Turquía. Al mismo tiempo, Erdogan acusó a la canciller alemana, Angela Merkel, que respaldó a La Haya, de "apoyar a terroristas", lo que provocó una respuesta exasperada de Berlín.



'Nueva tendencia de nazismo'

La tensión aumentó entre Berlín, La Haya y Ankara luego de que Erdogan describió en más de una ocasión las acciones contra los ministros turcos como "vestigios" del nazismo. Estos comentarios ofendieron de sobremanera a Holanda, un país bombardeado y ocupado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.



Por su parte, Estados Unidos urgió a estos aliados de la OTAN a resolver sus diferencias con calma. Un alto funcionario del departamento de Estado pidió "que la situación no escale más" y que "trabajen juntos para resolverla".



El lunes, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el comisario europeo de Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, pidieron a Turquía "evitar declaraciones excesivas y acciones que corran el riesgo de agravar aún más la situación".

Pero el ministerio de Relaciones Exteriores turco respondió este martes que "la declaración irreflexiva de la UE no tiene valor" para Turquía. "Nuestros socios aplican valores democráticos, derechos fundamentales y libertades de manera selectiva", añadió el ministerio.

El ministro de exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, en una manifestación política sobre el próximo referéndum turco, en Metz, Francia. Foto: REUTERS

Sin hacer caso al pedido de la UE, Erdogan interpeló abiertamente en la televisión turca el lunes por la noche a la canciller alemana afirmando que "apoya a terroristas". En una entrevista con el canal A-Haber, Erdogan acusó a Berlín de no atender los 4.500 expedientes de presuntos terroristas enviados por Ankara, que incluyen a casos vinculados a militantes kurdos y a sospechosos del fallido golpe de Estado de julio.



"Señora Merkel, ¿por qué está escondiendo terroristas en su país? (...) ¿Por qué no está haciendo nada?". Erdogan continuó, asegurando que lo que estaba sucediendo en Europa era "nazismo, podemos llamarlo neonazismo. Una nueva tendencia de nazismo".



El portavoz de Merkel tildó esas acusaciones de "aberrantes", afirmando que "la canciller no tiene intención de participar en un concurso de provocaciones". El ministro turco de Asuntos Europeos, Omer Celik, dijo además que Ankara "debería reevaluar" el acuerdo clave con la UE alcanzado en 2016 para frenar la llegada de migrantes a Europa.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha tenido un tono conciliador con Turquía. Sin embargo, tildó de aberrantes las declaraciones sobre protección a terroristas. Foto: REUTERS

El embajador holandés, bloqueado

Luego de una reunión del consejo de ministros, Ankara suspendió sus relaciones al más alto nivel con Holanda y anunció que no permitiría el regreso a Turquía del embajador holandés hasta que La Haya cumpla las condiciones que permitan organizar mítines.



"Hasta que Holanda no repare los daños que ha causado, las relaciones al más alto nivel y las reuniones previstas a nivel ministerial quedan suspendidas", anunció el viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus. Añadió que Turquía esperaba una investigación administrativa y legal sobre los acontecimientos de los últimos días, incluido el uso de policía montada y unidades caninas para controlar una manifestación en Róterdam delante del consulado turco.

Los partidarios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, protestan frente el Consulado de los Países Bajos, en Estambul, Turquía. Foto: EFE

Holanda decidió anular los mítines a sólo días de las elecciones legislativas del miércoles en las que el primer ministro saliente, Mark Rutte, enfrenta la competencia del extremista Geert Wilders. Turquía, entre tanto, debe celebrar el 16 de abril un referendo sobre la reforma constitucional que arroga mayores poderes a la figura presidencial.



En este contexto, para obtener mayor respaldo en la consulta, los ministros turcos planificaron viajes a Europa apuntando a la diáspora. En Alemania residen unos 1,4 millones de turcos con derecho a voto mientras que en Holanda serían unos 250.000, según cifras oficiales de noviembre de 2015.



