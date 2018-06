¿Quién da más por los guambianos?

El martes pasado tuvo lugar una reunión muy particular en los jardines de la Embajada de Colombia en España. Aunque estaban personalidades habituales en los actos colombianos, como el expresidente español Felipe González, el motivo no era político, empresarial ni la celebración de un día nacional. Era la comunidad guambiana.

Cerca de 120 personas se dieron cita para participar en una subasta cuyos beneficios serán para estos indígenas del Cauca, que aspiran a completar los implementos necesarios para poner en marcha un hospital en Silvia, destinado principalmente a atender a jóvenes mujeres gestantes. Allí se pondrán en práctica rutinas ancestrales, mezcladas con aportes de medicina occidental.



Las pujas fueron tan entusiastas que se recogieron 60 mil euros (unos 210 millones de pesos), una cifra superior a la esperada, que era de 45 mil (cerca de 160 millones de pesos). Los comensales pagaron 125 euros (450 mil pesos, más o menos) por su plato, cuyo destino es la misma comunidad, y tuvieron la oportunidad de echar pulsos por objetos tan dispares como una guitarra autografiada de Juanes, una mochila wayuu donada por Silvia Tcherassi o joyas diseñadas por el expresidente González.



Precisamente todo nació por una idea suya. Desde hace tiempo quería ayudar a Colombia, un país al que siente muy cercano, de alguna manera. Se le ocurrió que podría ser con las joyas que diseña -una faceta muy poco conocida del político- y que fabrican artesanos mexicanos. Cuando el vicepresidente Óscar Naranjo visitó España hace unos meses, este le habló sobre la comunidad guambiana, a la que había visitado poco antes. El proyecto creció, la Embajada buscó apoyos y terminó con una subasta con todas las de la ley.

¿Quién da más?

El expresidente español Felipe González organizó la subasta a favor de los indígenas guambianos en el Cauca. Foto: Cortesía Embajada de Colombia en España

La casa Christie´s se encargó del martillo. La canalización de los fondos se realiza a través de la Fundación Mapfre y de la Fundación Solivida en Colombia. Y el Ministerio de Colombia dispuso de una veeduría dedicada a asegurar la gestión transparente del dinero.



Entre los objetos subastados se cuentan un lote de tres obras de serigrafía sobre papel de la artista Beatriz González, que mantiene abierta una exposición en el Palacio de Velásquez del Parque del Retiro en Madrid; una obra de arte del pintor Luis Fernando Roldán; paquetes de pasaje y dos noches de estadía en algunos de los hoteles del empresario Enrique Sarasola; y una obra perteneciente al expresidente Belisario Betancur.



Esa obra, precisamente, salió por un precio de mil euros (unos tres millones y medio de pesos) y al final la compró Iberdrola por 5.100 (cerca de 18 millones de pesos). Es la pintura de un aficionado de la época del proceso de paz que lideró el expresidente hace más de tres décadas y se titula “Plenitud de la paz”. La subasta fue un éxito, pues se vendieron los treinta productos que se ofrecieron.

La paz entre guambianos

En total, se vendieron todos los 30 artículos que hicieron parte de la subasta. Foto: Cortesía Embajada de Colombia en España

Durante la noche se exhibieron imágenes de guambianos, así como un documental acerca de sus prácticas medicinales ancestrales, en las que el papel de las parteras es fundamental.



También se proyectó un saludo del presidente Juan Manuel Santos en el que agradeció la generosidad y solidaridad de los presentes con los guambianos. “Su historia es la prueba real, tangible, de los beneficios de la paz”, dijo. “Hoy miles de indígenas ya no piensan en cómo huir de las balas, sino en cómo contar con la mejor atención médica para traer a sus hijos al mundo”.



En el acto también hablaron el expresidente González y el embajador de Colombia, Alberto Furmanski. El primero se refirió a la paz en Colombia como a una luz que iluminará nuevas generaciones; el segundo recordó a Luis Mendieta, general de la Policía que estuvo secuestrado durante once años por las Farc, quien citaba la siguiente frase del líder estadounidense Martin Luther King: “No me duelen los actos de la gente mala; me duele la indiferencia de la gente buena”.

Se espera que del producto de la subasta se beneficien los cerca de 20 mil indígenas de los municipios de Toribío, Jambaló y Caldono del Cauca, una zona muy castigada por la violencia de nuestro país.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal EL TIEMPO

Madrid