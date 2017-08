Detienen a cinco personas tras ataque con cuchillo en Finlandia

La policía finlandesa anunció este sábado que detuvo a cinco personas en una operación durante la madrugada en un apartamento de Turku (suroeste) en el marco de la investigación sobre un apuñalamiento en el que murieron dos personas.



La Policía había detenido el viernes rápidamente al principal sospechoso, armado con un cuchillo, hiriéndolo de bala en una pierna en una plaza del centro de Turku.

Dos personas murieron en el ataque, y la Policía elevó este sábado el balance de heridos de seis a ocho.



"Hubo una operación y ahora tenemos seis sospechosos en detención, el principal y otros cinco", dijo el comisario Markus Laine, de la Oficina Nacional de Investigaciones.



"Investigamos el papel de esas otras cinco personas, pero aún no estamos seguros de si tienen un vínculo" con el ataque, explicó. "Vamos a interrogarlas y después podremos decir más [...]. Pero estuvieron en contacto con el sospechoso principal", añadió Laine.



De momento, la policía no confirmó la identidad de la persona detenida el viernes pero, según Laine, los investigadores están "bastante seguros de saber quién es".



Las autoridades describían al sospechoso hasta ahora como "un hombre joven de origen extranjero", sin dar más detalles. Los policías habían indicado que trabajaban en cooperación con los servicios de inmigración finlandeses.



La Oficina Nacional de Investigación precisó también el sábado en Twitter que llevaban a cabo "una cooperación internacional" en el marco de la investigación.



El principal sospechoso está actualmente hospitalizado y la Policía, que todavía ignora sus motivaciones, aún no pudo interrogarlo.



Según la prensa finlandesa, habría elegido a sus víctimas al azar, una información que los investigadores no pudieron confirmar. También habría operado solo, pero las autoridades buscan a "otros posibles autores".



El viernes, la Policía arrestó al asaltante pocos minutos después del ataque, que se produjo en pleno centro de Turku poco después de las 16H00 (13H00 GMT).



La Policía nacional, en estado de alerta, anunció el viernes que había aumentado el número de patrullas.



En junio, los servicios de seguridad finlandeses (Supo) subieron un grado el nivel de riesgo de atentados en el país, tras identificar una actividad del grupo Estado Islámico que podría ir dirigida contra Finlandia.



El riesgo, hasta entonces considerado "débil", pasó a ser "elevado", el segundo nivel de una escala de cuatro.



AFP