El separatismo catalán insiste en investir a Carles Puigdemont

El martes es el día previsto para que el parlamento regional proceda a investir al nuevo presidente de Cataluña. El separatismo tiene claro que será Carles Puigdemont, pues cuenta con la mayoría parlamentaria, aunque no esté presente durante el acto.



El gobierno central, en previsión de lo que pueda suceder, consultó al Consejo de Estado si podría impugnar la posible investidura de Puigdemont.

Su respuesta sorprendió al gobierno y a los partidos antisecesionistas: para este organismo no hay impedimento legal en que Puigdemont obtenga la presidencia catalana.



Sobre él, afirmó, no hay condena en firme ni se conocen hechos que puedan provocar una impugnación constitucional.



El gobierno ignoró el pronunciamiento del Consejo de Estado, que no es vinculante, e impugnó la posible investidura ante el Tribunal Constitucional. No obstante, la respuesta del Consejo de Estado fue considerada oxigenante para el separatismo catalán, además de golpear al gobierno de Madrid.

El partido del líder separatista, Junts per Catalunya, sigue empeñado en la investidura de Puigdemont a través de la delegación de voto, por videoconferencia o personalmente.



Pero el abogado del parlamento catalán, Antoni Bayona, dijo que aunque Puigdemont “no está inhabilitado, sin su presencia física, el martes sería otro día negro para Cataluña”.



Una investidura virtual sería demandada, pues el reglamento obliga al candidato a estar presente en el pleno del legislativo.



Por instrucción del gobierno, las fuerzas de seguridad redoblaron la vigilancia fronteriza para evitar que el expresidente catalán regrese clandestinamente al país y acuda el martes al parlamento a posesionarse.



Sobre Puigdemont, refugiado en Bélgica, pesa una orden de captura en España por rebelión, desobediencia, malversación y prevaricación, tras haber declarado la independencia unilateral de Cataluña en octubre de 2017.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal en Madrid

EL TIEMPO