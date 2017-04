Santos y Timochenko reciben el premio Gernika por la Paz

26 de abril 2017 , 12:29 a.m.

El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ reciben este miércoles el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación, que entrega el Ayuntamiento de Gernika-Lumo, en el País Vasco español. En sus nombres se presentarán, respectivamente, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, y Enrique Santiago, abogado español que ha asesorado a las Farc durante el proceso del fin del conflicto.



El premio se concede a instituciones y personas que se hayan destacado por su actuación en la transformación de conflictos y en la creación de bases para procesos de reconciliación.

“El presidente Juan Manuel Santos ha tenido la valentía de obrar en conciencia y no perder esta oportunidad histórica aun sabiendo que le podría suponer algún coste político”, señala el acta del jurado, que votó por unanimidad por premiar a los protagonistas del acuerdo de paz colombiano.



Gervasio Sánchez, periodista y fotógrafo de guerra, también recibirá hoy el galardón en la categoría que destaca la “labor anónima de asociaciones o de las personas de base trabajadoras por la paz”. El Ayuntamiento (alcaldía) destaca la lucha de 25 años contra la violencia mediante su trabajo.



En una recepción de bienvenida ofrecida este martes por el alcalde la localidad, José María Gorroño, Jaramillo destacó ante la prensa local la importancia de las víctimas en nuestro país. “Me impresionó la posición tan lúcida y generosa de las víctimas en Colombia en apoyo al proceso de paz porque no querían que nadie más sufriera como ellas lo han hecho y porque perdonar era un acto de liberación, una manera de cambiar sus vidas y no seguir esclavas de ese dolor tan terrible que sufrieron”, dijo.



Estos premios, creados en 2005, se entregan todos los 26 de abril en conmemoración del bombardeo que sufrió esta región durante la guerra civil española y que Picasso reflejó en la pintura que lleva el mismo nombre. Este año conlleva un significado especial porque se cumplen 80 años del desgraciado acontecimiento.



JUANITA SAMPER OSPINA