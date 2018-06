Sancionan a cura que abofeteó a un bebé en Francia

Un sacerdote de 89 años fue sancionado por abofetear a un bebé durante un bautizo en Francia, generando la indignación tanto de los padres del menor como de los que observaron el video que registró lo sucedido.



Su diócesis anunció este viernes que se le prohibió al cura, de 89 años, volver a celebrar bautismos y bodas. En la grabación, de apenas 40 segundos, aparece en un primer momento explicando a los familiares cómo iba a desarrollarse la ceremonia, que, según el portal CheckNews, tuvo lugar el 17 de junio en la región parisina.



El pequeño, de dos años y medio, no paraba de llorar, lo que acabó con la paciencia del religioso. "¡Tranquilízate!", le espetó segundos antes de darle una bofetada, que no hizo sino aumentar el volumen de su llanto.

Uno de los asistentes a la ceremonia arrancó entonces de los brazos del cura al niño, que, según los medios franceses, sí acabó siendo bautizado.



La periodista del diario 'Le Figaro' Émilie Geffray indicó en su cuenta de Twitter que la familia, que denunció al religioso, nunca quiso que estas imágenes llegaran a la red.



La encargada de prensa de la diócesis explicó a CheckNews que el clérigo pidió perdón a la familia y que, aunque su gesto no es excusable, sí es "explicable: un bautismo es largo y el bebé lloraba mucho".



El sacerdote admitió este viernes en la emisora France Info que no supo cómo actuar ante el pequeño. "A su edad son grandes como para saber que está pasando algo, pero todavía demasiado pequeños para entenderlo. El niño gritaba mucho y yo tenía que hacer que girara la cabeza para echarle el agua. Le decía que se tranquilizara, pero no lo hizo", argumentó.



