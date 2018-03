Se agrava el deterioro de las relaciones entre Rusia y Reino Unido

Más de 50 diplomáticos y empleados de las representaciones del Reino Unidos en territorio ruso tendrán que abandonar el país, declaró este sábado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Rusia ha propuesto paridad, y los británicos tienen sobre 50 personas más", explicó Zajárova a la agencia Interfax.



El Gobierno británico expulsó la semana pasada a 23 diplomáticos rusos en represalia por el envenenamiento con un agente nervioso de Skripal y su hija Yulia, del que Londres responsabiliza a Rusia.



En respuesta, Moscú procedió a expulsar el mismo número de funcionarios británicos y el viernes pidió a Londres que reduzca en el plazo de un mes su personal diplomático al mismo nivel que Rusia tiene en el Reino Unido, cuyo número no ha sido revelado.



Zajárova, que ha negado en reiteradas ocasiones que Rusia tenga algo que ver con el envenenamiento de los Skripal, declaró a la cadena de televisión rusa Canal 5 que el hermetismo de Londres sobre este caso despierta "sospechas" sobre la implicación de los propios británicos.



"El ocultamiento de información, el secreto en que se mantienen los detalles de lo ocurrido, hace pensar en que en esto pueden estar implicados, en particular, los servicios secretos británicos", dijo la portavoz de la cancillería rusa.



El viernes, Rusia anunció la expulsión de varias decenas de diplomáticos de los países, en su mayoría de la Unión Europea, que se solidarizaron con el Reino Unido por el caso Skripal y que a comienzo de semana declararon persona non grata a un elevado número de diplomáticos rusos.



MOSCÚ (RUSIA)

EFE