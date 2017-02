Rusia discrepa con Donald Trump de que Irán sea un 'Estado terrorista'

Rusia aseguró este lunes que discrepa de la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Irán sea "el Estado terrorista número uno", y abogó por que Teherán forme parte de la coalición internacional contra el terrorismo yihadista.

"No estamos de acuerdo con ese planteamiento. Rusia mantiene unas buenas relaciones con Irán", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Peskov aseguró que "no es un secreto" que, en lo que se refiere a diversos asuntos regionales internacionales, las posturas de Moscú y Washington son "diametralmente opuestas". "Con todo, esto no debe ser un obstáculo para mantener unos contactos normales y unas relaciones pragmáticas entre

Rusia y EE. UU.", precisó.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró este lunes "convencido" de que "Irán debe ser parte de los esfuerzos comunes" y ser incluida en la coalición que combatirá el Estado Islámico (EI) y el Frente al Nusra.

Aseguró que, independientemente de las declaraciones de la nueva Administración estadounidense, Trump ha subrayado que "el principal problema en política exterior es la amenaza del terrorismo internacional personificado principalmente en el EI". "Si eso es así, entonces debemos destacar que Irán nunca ha estado implicado en ningún lazo ni con el EI, ni con el Frente al Nusra, ni con ninguna otra estructura afiliada a esas organizaciones o incluida en la lista de grupos terroristas de la ONU", destacó.

Lavrov recordó que "Irán contribuye a la lucha contra el EI a través de destacamentos armados en territorio sirio en respuesta a la petición del legítimo Gobierno sirio".

Después de que Irán realizara una prueba con misiles balísticos, Trump endureció el viernes las sanciones económicas contra Irán y le advirtió de que "está jugando con fuego".

Rusia lamentó este lunes las sanciones y recordó que las pruebas de misiles por parte de Teherán no son una violación del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, firmado con EEUU y otras potencias mundiales.

Moscú (EFE)