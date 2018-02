Rusia dice que no hay 'pruebas' de injerencia de elecciones en EE. UU.

No hay "pruebas significativas" de que el gobierno ruso trató de influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, afirmó este lunes el Kremlin después de que se presentaron cargos contra 13 rusos en ese país por haber tratado de favorecer la campaña de Donald Trump.

"Seguimos sin ver pruebas significativas de que alguien se haya involucrado" en las elecciones estadounidenses, declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

La justicia de Estados Unidos acusó formalmente el pasado viernes a 13 ciudadanos rusos, entre ellos un allegado del presidente Vladimir Putin, y tres empresas por haber favorecido en 2016 la candidatura electoral de Donald Trump.

El acta de acusación no menciona sin embargo connivencia entre el equipo de campaña de Trump y el gobierno ruso, y se refiere únicamente a "ciudadanos rusos".



No hay "ninguna indicación de que el gobierno ruso esté implicado", prosiguió Peskov. "Por eso insistimos en que consideramos estas pruebas infundadas, no las consideramos para nada exhaustivas o legítimas y no podemos estar de acuerdo con ellas", agregó.

"Rusia no se ha involucrado y no acostumbra a involucrarse en los asuntos de otros países. Y no lo hace actualmente", concluyó Peskov. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, ya había denunciado el sábado en Múnich las acusaciones estadounidenses como "palabrería".

Trump culpa al FBI de tiroteo

El presidente estadounidense Donald Trump acusó al FBI de no haber evitado el tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Florida, cuyos alumnos sobrevivientes anunciaron una manifestación para el mes que viene en Washington con el objetivo de exigir leyes más estrictas de control de armas.

La denuncia de Trump contra el FBI se produce en momentos en que el presidente enfrenta duras críticas por sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el poderoso lobby de las armas de fuego en Estados Unidos.

Pero el tiroteo también puso al descubierto una grave falla del FBI, que admitió haber recibido en enero una llamada de un allegado de Nikolas Cruz, el atacante de 19 años, alertando por su comportamiento agresivo y sus intenciones asesinas, sin haber informado de ello a su oficina de Miami.

"Es una verdadera pena que el FBI haya omitido todas las señales enviadas por el tirador del colegio de Florida. No es aceptable", escribió el mandatario en Twitter.

"Pasan demasiado tiempo tratando de probar la colusión rusa con la campaña Trump - No hay colusión. íVuelvan a lo básico y hagan sentirnos orgullosos de ustedes!", añadió el presidente, aunque desde mayo ya no es el FBI quien dirige la investigación sobre la injerencia rusa sino el procurador especial Robert Mueller.



AFP y Reuters