80 años del rey de la democracia en España

Con un equilibrio entre la austeridad y el reconocimiento a un reinado que encabezó con éxito la salida de la dictadura franquista, el rey emérito de España, Juan Carlos I, celebrará este viernes su cumpleaños número 80.

Sin embargo, no se realizará una fiesta fastuosa al estilo de otros monarcas europeos, porque la discreción se impone en España y en la familia Borbón cuando aún el país no ha salido de la crisis económica y camina sobre la cuerda floja a causa del independentismo catalán. Se ha optado, en cambio, por rendirle tributo en varios actos dentro de la agenda oficial y convocar un almuerzo en el palacio de la Zarzuela.



Pero no es lo único, tampoco se celebrarán estruendosamente los 50 años del rey Felipe VI, que cumple el 30 de enero, ni los 80 de la reina Sofía el 2 de noviembre. Dentro de las circunstancias actuales, con los actos planeados se da por reivindicada la figura de Juan Carlos I, el rey de la democracia española.



Así, la coincidencia con el cuadragésimo aniversario de la Constitución española facilita el homenaje, pues varias citas cumplirán el doble propósito. De esa manera también se reivindica el importante papel de Juan Carlos en la firma de la Carta Magna.



Uno de los homenajes más importantes tendrá lugar mañana en la Pascua Militar. Se trata de una ceremonia solemne, presidida por el rey Felipe VI (hijo sucesor de Juan Carlos) en el Palacio Real, a la que acudirán cerca de 150 invitados. Entre ellos estarán el presidente Mariano Rajoy, la ministra de defensa, María Dolores de Cospedal, y las máximas autoridades militares. El rey emérito y la reina Sofía acompañarán a Felipe y Letizia al acto castrense y a la recepción posterior.



Se trata de una medida excepcional. El rey Juan Carlos no ha acudido a muchos actos oficiales desde que abdicó en junio de 2014. De hecho fue excluido incluso del acto que celebró los 40 años de las primeras elecciones democráticas, en junio pasado. Fuentes cercanas a la Corona aseguraron que ese gesto le causó particular malestar.

El camino a la abdicación

Tampoco se celebraron con bombas y platillos los 40 años de su proclamación como rey, el 22 de noviembre de 2015. Pero entonces el palo no estaba para cucharas.



El caso Nóos –que juzga al esposo de la infanta Cristina por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias– estaba en pleno apogeo y, en el aspecto personal, existían tensiones con la reina Sofía.



De hecho, un viaje a Botsuana, con su amiga Corinna zu Sayn-Wyttgenstein, precipitó la abdicación del rey en 2014 debido a un accidente en aquella excursión de cacería en el que se rompió la cadera. No era fácil para los españoles entender que su rey disfrutara con costosos viajes mientras la economía nacional se desangraba ni que lo hiciera en compañía de amistades femeninas, pese a que se le conocieron varias amigas durante el reinado.



El rey Juan Carlos no estuvo presente en la ceremonia de coronación de su hijo Felipe. Desde entonces pasó a un segundo plano.



Desde que abdicó, Juan Carlos se ha dedicado a sus pasatiempos favoritos, como la navegación. También ha asistido a corridas de toros y ha visitado varios países.



Aunque la distancia con la reina Sofía es evidente, la pareja se lleva bien. El rey, de hecho, mantiene buenas relaciones con toda su familia, sobre todo con la infanta Elena, con quien comparte varias aficiones. Es más distante con su hija Cristina debido al escándalo generado por el juicio al esposo de esta, Iñaki Urdangarin.



Juan Carlos, además, se ha sometido a terapias que lo han ayudado mucho en su recuperación física y ha recobrado parte de la movilidad perdida.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid