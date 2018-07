Sánchez y Torra inician deshielo en relaciones entre Cataluña-España

09 de julio 2018 , 10:07 a.m.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del Ejecutivo catalán, Quim Torra, se reunieron el lunes en el Palacio de la Moncloa para iniciar el deshielo en la relación entre ambas administraciones, duramente golpeada por los intentos independentista de la región.

El socialista Sánchez dijo en Twitter al final de una reunión que se prolongó por dos horas y media que "una crisis política requiere de una solución política. Es un punto de arranque para la normalización de las relaciones".



Su cuenta en la red social reprodujo este mismo tuit en catalán. En un tuit anterior, Sánchez aseguró que había que "dar un paso al frente para devolver la normalidad a España, con respeto a la Constitución y la confianza de que el diálogo institucional abra vías de entendimiento".



La reunión marca el principal hito en la recuperación del diálogo entre Madrid y Cataluña luego del quiebre en las relaciones por el referendo del pasado 1 de octubre sobre una posible independencia de la rica región española.

La consulta fue resultado de meses de alta tensión entre el anterior presidente del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, y el exlíder regional Carles Puigdemont, que casi no se encontraron en persona salvo con motivo del atentado ocurrido en Barcelona el pasado verano boreal.



La reunión entre Sánchez y Torra se estuvo preparando durante varias semanas, en medio de varios gestos de ambas partes. Una de las exigencias de Torra y su gobierno era que se pudiera "hablar de todo" en la cita, incluso del derecho a la autodeterminación en Cataluña. La Moncloa accedió a que hubiera libertad en los temas a exponer aunque dejó claro que este punto no iba a ser parte de una negociación.



El presidente catalán asistió a la reunión luciendo el lazo amarillo en la solapa de la chaqueta que se ha convertido en un símbolo del independentismo catalán. La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, insistió en una rueda de prensa tras la reunión que "no existe la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en la Constitución" española. (Reporte de Belén Carreño.



