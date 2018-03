Así ha sido la retaliación diplomática de Rusia con Europa y EE. UU.

Rusia expulsó el viernes a 59 diplomáticos de 24 países y el jueves a 60 de Estados Unidos, en una exacta réplica de las medidas adoptadas por esas naciones tras el envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido.



Los embajadores de 24 países, entre ellos los de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá y Polonia, fueron convocados ayer por el ministerio de Relaciones Exteriores ruso para notificarles las medidas de expulsión. “Se les remitió una nota que dice que en protesta a las acusaciones insensatas y a las expulsiones de diplomáticos rusos, Rusia declara ‘persona non grata’ a la cantidad correspondiente de diplomáticos”, anunció el ministerio en un comunicado.

Concretamente, Moscú responde de manera idéntica, expulsando a la misma cantidad de diplomáticos que los efectivos rusos expulsados por cada país.



Cuatro diplomáticos de Alemania, Francia y Polonia deberán, por ejemplo, partir de Rusia. Trece diplomáticos ucranianos deberán, asimismo, abandonar el territorio ruso, la idéntica cantidad de rusos que fueron obligados a dejar Kiev esta semana.

A la espera

Solo cuatro países que anunciaron medidas contra Rusia no son objeto, por el momento, de represalias. “Dado que Bélgica, Hungría, Georgia y Montenegro decidieron a último momento sumarse al movimiento, Rusia se reserva el derecho a tomar medidas” más adelante, declaró no obstante el ministerio ruso en un comunicado.



Moscú decidió también nuevas medidas contra Gran Bretaña, dándole un mes a Londres para reducir su personal diplomático en Rusia y dejarlo en el mismo nivel que el de las misiones diplomáticas rusas en Gran Bretaña. El 17 de marzo, Moscú había anunciado la expulsión de 24 diplomáticos británicos y ordenado el cierre del British Council y el consulado británico en San Petersburgo, en represalia a la expulsión de diplomáticos rusos decidida por Londres.



Ayer viernes, Rusia había asegurado no ser responsable de esta “guerra diplomática” que cada día cobra una mayor magnitud. “No es Rusia la que inició una guerra diplomática (...), no es Rusia la que inició las sanciones o la expulsión de diplomáticos”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Rusia ya había anunciado el jueves la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses en reacción a la misma medida adoptada por Washington a causa del caso del exespía ruso Serguei Skripal, envenenado el 4 de marzo en el Reino Unido junto con su hija Yulia.



Londres acusa del envenenamiento a Rusia, que ha reiterado su inocencia en el caso.

La hija mejora

El hospital en que está Yulia indicó que su estado mejoraba rápidamente, mientras que su padre sigue en estado crítico, pero estable. Los 60 diplomáticos estadounidenses expulsados (58 empleados de la embajada y dos del consulado general de Estados Unidos en Ekaterimburgo) “fueron declarados ‘persona non grata’ por actividades incompatibles con su estatuto diplomático” y tienen una semana para abandonar Rusia, según el ministerio ruso de Exteriores, que también ordenó el cierre antes del sábado del consulado general estadounidense en San Petersburgo.



“No hay ninguna justificación a la reacción rusa”, lamentó la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Heather Nauert, asegurando que Estados Unidos se reserva el “derecho de responder”. “El presidente (ruso Vladimir), Putin, es partidario de desarrollar buenas relaciones con todos los países, incluso Estados Unidos”, agregó el portavoz del Kremlin.



En total, cerca de 300 diplomáticos deberán abandonar sus puestos en Rusia y en los países que decidieron secundar la iniciativa de Gran Bretaña y Estados Unidos a causa de esta crisis.



En total, las medidas coordinadas contra Moscú por los países occidentales supondrán la expulsión de más de 140 diplomáticos rusos en Europa, América del Norte y Oceanía. “Para restablecer la verdad”, Rusia pidió la convocatoria de una “sesión extraordinaria” del consejo ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (Opaq), según el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, que había exhortado a los occidentales a tener “una conversación honesta” con los rusos sobre el caso del exespía ruso Serguei Skripal.



AFP

MOSCÚ