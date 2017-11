Dimite el ministro de Defensa británico, acusado de acoso sexual

El ministro de Defensa británico, Michael Fallon, dimitió este miércoles, según informó un portavoz del Gobierno, tras admitir esta semana una acusación de conducta inapropiada hacia una periodista.

El ministro pidió disculpas el lunes por haber puesto una mano sobre la rodilla de la periodista Julia Hartley-Brewer durante una cena en 2002.



"En los últimos días salieron a la luz una serie de acusaciones sobre diputados, incluidas algunas sobre mi conducta en el pasado. Muchas de ellas son falsas, pero acepto que en el pasado quizá no haya estado a la altura de los altos estándares requeridos en las Fuerzas Armadas que tengo el honor de representar", escribió Fallon en su carta de renuncia. "Reflexioné sobre mi posición y en consecuencia dimito como secretario de Defensa", explicó Fallon en la misiva, dirigida a la primera ministra británica, Theresa May, en la que aclaraba que seguiría siendo diputado.



May respondió en una carta en la que le agradeció por "una larga e impresionante carrera ministerial" y reconoció "el particular ejemplo que desea dar" con su decisión. "Dios mío. Sir Michael Fallon acaba de dimitir del Ministerio de Defensa", tuiteó la periodista detrás de la acusación, Julia Hartley-Brewer, añadiendo: "Aunque dudo que la razón sea mi rodilla".



El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, pidió esta semana medidas a los partidos políticos contra el acoso sexual tras revelarse que trabajadoras del Parlamento han elaborado una lista con acusaciones contar políticos y diputados.



EFE y AFP