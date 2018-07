Dimite el ministro de Exteriores británico Boris Johnson

El ministro de Exteriores británico, el conservador Boris Johnson, dimitió este lunes de su cargo, según anunció Downing Sreet, despacho oficial de la primera ministra, Theresa May.

La renuncia de Johnson, uno de los miembros del Gobierno más favorables a un "brexit" duro, se produce poco después de la dimisión anoche del ministro para la salida de la Unión Europea (UE), David Davis.



"Este mediodía, la primera ministra ha aceptado la renuncia de Boris Johnson como ministro de Exteriores", señaló un portavoz de Downing Street en un escueto comunicado.



La nota agrega que May "agradece a Boris su trabajo" al frente del Foreign Office, del que tomó las rindas en julio de 2016, menos de un mes después del referéndum en el que el 51,9 % de los votantes se pronunciaron a favor de abandonar la Unión Europea (UE).



Johnson, que fue alcalde de Londres entre mayo de 2008 y mayo de 2016, fue una de las caras más visibles de la campaña favorable al "brexit" antes de aquel plebiscito.



El hasta ahora responsable de Exteriores criticó la semana pasada el plan de May de formar un "área de libre comercio" con la UE tras el "brexit", aunque el viernes, en una reunión de los miembros del Gobierno en la residencia campestre de Chequers, no se opuso de manera formal a su aprobación.



Según reveló la cadena BBC, durante el encuentro a puerta cerrada Johnson argumentó que el plan de May convertiría al Reino Unido en un "Estado vasallo", al comprometerse a cumplir el "libro de normas" comunitario en cuanto al comercio de bienes, a pesar de estar ya fuera del bloque comunitario.



EFE