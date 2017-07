Ante tribunal, Rajoy niega estar implicado en corrupción del PP

Por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente de gobierno declaró este miércoles ante la Audiencia Nacional, el máximo tribunal que juzga los delitos más graves contemplados en la legislación penal.

El presidente Mariano Rajoy negó allí tener conocimiento y responsabilidad de las irregularidades corruptas del caso Gürtel –uno de los mayores escándalos de corrupción política registrados en España en los últimos años–, pues aseguró que él solo se ocupaba de la política y no intervenía en los asuntos económicos de su partido.



Rajoy acudió a una de las sedes de la Audiencia Nacional, ubicada en las afueras de Madrid, citado como testigo, bajo la atención de más de 300 periodistas.



El presidente español contestó durante cerca de dos horas a las diferentes preguntas formuladas y aseguró no haber recibido sobresueldos.



“Cobrábamos un sueldo de diputado, y bastantes personas tenían un complemento que abonaba el partido y que se declaraba a Hacienda”, explicó, y dijo desconocer por completo la existencia de cuentas del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas en Suiza. “No sé nada de las cuentas”, aseguró.



Rajoy compareció como testigo en calidad de exsecretario general del PP. Sin embargo, lo ubicaron en un puesto especial en atención a su dignidad de presidente del gobierno. El caso Gürtel ha sido objeto de investigación judicial desde febrero de 2009, cuando se descubrió que varios empresarios, a cambio de obtener contratos públicos, pagaban grandes sumas de dinero al partido para financiar sus campañas políticas.

Según se ha conocido, funcionaba una doble contabilidad desde años atrás: de un lado se registraban los ingresos limpios y, de otro, el extesorero anotaba en unos papeles los pagos irregulares.



Esta última es conocida como la caja B, de la que habrían salido fondos que Bárcenas habría destinado para pagar sobresueldos a algunos altos dirigentes del partido político, mientras otra parte iba a su bolsillo.



El tono de Rajoy durante el juicio se caracterizó por la similitud con que habitualmente habla en sus comparecencias ante el Congreso de los Diputados.

En ocasiones, el jefe del ejecutivo parecía responder no a las preguntas de unos abogados, sino a sus contradictores políticos.



El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, corrigió en varias oportunidades a los abogados cuando estos se desviaban hacia el terreno político y se alejaban del objeto económico de la investigación. La actitud de Hurtado fue criticada por algunos medios, que la consideraron demasiado comedida.



El testimonio de Rajoy no sorprendió a la opinión, pues el presidente del gobierno declaró lo que muchos esperaban.



Insistentemente decía no recordar o ignorar lo que se le preguntaba. Sin embargo, algunas frases del líder conservador parecían salir de su típica forma de expresarse, como cuando le lanzó a uno de los abogados que lo interrogaban la siguiente respuesta: “No parece un razonamiento muy brillante”.



Una vez terminada la comparecencia, Rajoy continuó con la agenda programada. Acudió a un acto contra la violencia machista, en el que dijo estar “contento de haber colaborado con la justicia” y reiteró que su partido está comprometido en combatir la corrupción.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO