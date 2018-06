¿Qué sigue para el partido de Rajoy tras su renuncia a liderarlo?

05 de junio 2018 , 11:50 a.m.

05 de junio 2018 , 11:50 a.m.

Mariano Rajoy anunció este martes que abandonará, tras catorce años, el liderazgo del conservador Partido Popular (PP), después de caer el pasado viernes en la moción de censura promovida por el socialista Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno español.



​"Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. El PP ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona", anunció Rajoy en Madrid ante la cúpula de su partido, sacudido en los últimos años por una cascada de escándalos de corrupción.



​"Es lo mejor para el PP y para mí, y creo que también para España", añadió el líder conservador de 63 años, que en 2004 fue designado a dedo como presidente del PP por José María Aznar, jefe del ejecutivo de 1996 hasta ese año.

Con su renuncia al Partido Popular, para el que militó durante más de 40 años, Rajoy sienta las bases para una necesaria renovación del partido, que se vio involucrado en el caso Gürtel -la trama de corrupción más grande en la historia democrática española-, y que ahora necesita recuperar la confianza y la credibilidad perdidas, por lo que su dimisión, a pesar de haber sido inesperada, encamina hacia un cambio de rumbo en el PP.



La decisión también es, según analistas, una forma de asumir la responsabilidad por los múltiples escándalos de corrupción que involucraron al partido y que finalmente llevaron a la destitución del mandatario tras imponerse la moción de censura con la que Pedro Sánchez fue designado como nuevo presidente del Gobierno español.

Rajoy afirmó que no elegirá a su sucesor, pero le prometió "lealtad", a la vez que afirmó que, hasta que finalice su periodo como líder del partido, no realizará ningún cambio estructural de importancia en sus filas.



El nombre de su sucesor se conocerá en un congreso extraordinario para el que todavía no hay fecha, pero que se presume será a finales de verano -entre agosto y septiembre-, y que deberá fijar la dirección nacional de partido.

Lea también: El complejo Gobierno que deberá afrontar Pedro Sánchez en España.

El tiempo en cualquier caso apremia, ya que en mayo de 2019 habrá elecciones municipales, regionales y europeas. "Casi tendrían que afrontar un congreso de refundación, porque las siglas del Partido Popular están muy tocadas", indicó el politólogo Pablo Simón.



El caso Gürtel y otros escándalos de corrupción en el partido, actualmente en manos de los tribunales, ya habían hecho fuerte mella en la imagen de Rajoy y en el PP, que por eso mismo perdió en 2015 la mayoría absoluta de que gozó los cuatro años anteriores.



En ese sentido, el instituto Metroscopia, en su sondeo de mayo, señaló que el 86 % de los encuestados y el 63 % de votantes del PP pensaba que el tiempo de Rajoy ya había pasado.



Rajoy, quien se mantuvo en pie a pesar de múltiples crisis que azotaron el país durante su gobierno, como la crisis económica y el referendo independentista catalán, perdió la presidencia del país y la de su partido en menos de una semana.



Internacional*

*Con AFP