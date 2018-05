Quim Torra asume liderazgo en Cataluña con elogios a Puigdemont

Cataluña por fin tiene presidente, después de tres intentos fallidos a lo largo de cinco meses. Se trata de Quim Torra, un escritor y diputado independentista perteneciente al partido Junts per Catalunya, que obtuvo 66 votos a favor en el parlamento regional, incluido el del expresidente Carles Puigdemont, quien sufragó por delegación desde Alemania.

La elección de Torra se debió al apoyo de los diputados de su partido, Junts per Catalunya; a los de Esquerra Republicana, cuyo máximo líder se halla en prisión; y a la abstención de la CUP, la agrupación de extrema izquierda más independentista de la región. Al voto por delegación de Puigdemont se sumaron los de otros cinco diputados que han huido o están encarcelados en España.



Quim Torra había sido designado a dedo como su sucesor por Puigdemont, quien se encuentra en Berlín bajo libertad condicional, a la espera de que la justicia de ese país decida la solicitud de extradición presentada por un juez español.



En contra de Torra votaron todos los diputados de los grupos constitucionalistas: Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Comú-Podem y Ciudadanos (Cs), que sumaron 65 votos. Con el resultado final, Torra se convierte en presidente de Cataluña, mientras Inés Arrimadas, de Ciudadanos, asume como jefe de la oposición.



En su discurso, Torra, de 55 años, no varió el tono soberanista; afirmó que trabajará por la “república catalana” y por recuperar las competencias perdidas tras la intervención en octubre del gobierno de Madrid en esa región. Con aire de reconciliación, manifestó que buscará la “república de todos, donde todos gocen de la plenitud de los derechos”. Expresó, sin embargo, que el presidente legítimo es Puigdemont, con quien se reunirá esta semana en Alemania.



Por su parte, Arrimadas criticó al Gobierno español por haber permitido votos por delegación, sin los cuales habría sido imposible la elección de Torra. La jefe de la oposición manifestó, a raíz de recientes pronunciamientos del diputado electo: “La ideología que defiende usted en centenares de artículos es xenofobia y de populismo excluyente”. Torra pidió disculpas por viejos tuits a los que ella aludía, en los que se refirió a los no independentistas como “bestias”.



En los próximos días, el presidente Mariano Rajoy tendrá encuentros con los líderes de los partidos nacionales para evaluar la investidura del nuevo presidente catalán.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid