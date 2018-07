Los escándalos de Pussy Riot, el grupo que frenó la final del Mundial

AFP

Protesta en una iglesia en 2012: las mujeres del grupo fueron arrestadas por realizar una canción de protesta en una iglesia de Moscú titulada "Oración Punk - Virgin Mary, Drive Putin Away".



El Tribunal Europeo concluyó que Rusia había violado sus derechos humanos sometiéndolos a un trato "humillante e intimidante", no proporcionando un juicio justo y no concediéndoles la libertad de expresión.