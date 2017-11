Carles Puigdemont inicia camino para evitar la extradición a España

El expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se encuentran con él en Bélgica deben presentarse este viernes ante un juez, que decidirá si los extradita a España.

La Audiencia Nacional española los reclama acusados de haber cometido los delitos de rebelión, sedición, malversación de dineros públicos, prevaricación y desobediencia en la declaración anticonstitucional de la independencia de Cataluña.



Puigdemont y los exconsejeros, que huyeron a Bruselas cuando el Gobierno español asumió las competencias de la administración catalana al anular la declaración ilegal, comparecieron el 5 de noviembre en un juzgado belga, que los liberó con la condición de no abandonar el país y permanecer localizables.



Los abogados de Puigdemont y los exconsejeros dirán que en España no tendrán un juicio justo, sino que serán víctimas de una venganza política. Según el diario belga 'De Standaard', la defensa asegura que “se les persigue únicamente por sus opiniones políticas” y que “el juez belga debe denegar la entrega”.



También podrán esgrimir la ausencia de un equivalente exacto en el Código Penal belga de los delitos que los acusan; sin embargo, sí hay figuras similares, como el intento de destruir o cambiar la forma del gobierno. Los abogados también podrán ampararse en el hecho de que la rebelión no figura en la lista de delitos para los que una euroorden establece una entrega automática.



La Fiscalía belga pidió información sobre el sistema penitenciario español a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, encargada del caso.



La decisión judicial se puede dilatar casi tres meses. Después del veredicto del juzgado de primera instancia, se puede apelar a otro tribunal, que cuenta con 15 días para pronunciarse. Luego se puede acudir al Tribunal de Casación, que tendría otro plazo de 15 días para responder.



Las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, cuyos líderes permanecen en prisión, organizan una marcha en Bruselas para apoyar en Europa el que ellos consideran que es el gobierno legítimo catalán. Se llevará a cabo el 7 de diciembre a partir del mediodía.

Elecciones

Mientras tanto, los partidos políticos en España se preparan para las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 21 de diciembre. A la espera de la respuesta de la Justicia belga, Puigdemont participaría en una lista.



También figurarían los exconsejeros que se encuentran en la cárcel como medida cautelar.



El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras cree que la fórmula para ganar pasa por una política de pactos y apoya a Marta Rovira, secretaria general de su partido, Esquerda Republicana de Catalunya. Desde prisión, donde está recluido provisionalmente, el dirigente ha enviado cartas y mensajes y anima a participar a sus seguidores en las elecciones. “Hay que estar ahí y ganarlas”, dijo.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal EL TIEMPO

Madrid