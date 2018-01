Puigdemont admite como suyos mensajes en los que admite su derrota

El expresidente independentista de Cataluña Carles Puigdemont, que sigue fugitivo de la Justicia española, admitió este miércoles que tiene dudas a veces, pero aseguró que no desistirá y seguirá adelante para negar que haya llegado el final de su camino político.



Puigdemont se expresó así en Twitter al saberse que había reconocido que el proceso independentista ilegal que impulsó en Cataluña "ha terminado" y "ha caducado" y que sus correligionarios le han "sacrificado" como candidato después de que los planes del Gobierno español hayan "triunfado".

Consta así en unos mensajes de teléfono que Puigdemont envió al diputado autonómico y exconsejero de su gabinete Toni Comín, también huido, difundidos por la cadena española de televisión Telecinco tras ser captados por uno de sus cámaras en Bruselas. "Soy humano y hay momentos en que también yo dudo. También soy el presidente (de Cataluña) y no me arrugaré ni me echaré atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país", escribió este miércoles

Puigdemont en Twitter, sin aludir directamente a los mensajes revelados.



En la misma red social, Comín avisó de que la divulgación de conversaciones privadas es "delito" y "merecedor de las pertinentes acciones legales", además de puntualizar que se han "sacado de contexto" los mensajes.



A pesar de esos mensajes, uno de los portavoces del partido de Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista) aseguró este miércoles que el proceso independentista catalán "ha llegado para quedarse".



El exgobernante catalán es investigado por delitos relacionados con el proceso independentista ilegal que promovió en Cataluña; el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, lo propuso para ser elegido de nuevo presidente regional tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.



Pero los planes de ser investido, incluso a distancia, se frustraron cuando Torrent aplazó sin fecha el pleno de ayer previsto para ello, después de que el Tribunal Constitucional dictara el sábado medidas cautelares para impedirlo.

La cadena televisiva afirmó que Puigdemont envió ayer esos mensajes a Comín, poco después de conocer que se aplazaba el debate convocado por su investidura.

Candidato alternativo

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este miércoles que confiaba en que el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, buscará un candidato alternativo a Carles Puigdemont que permita desbloquear la legislatura en la región.



Un día después de que Torrent aplazara indefinidamente la sesión de investidura del político independentista para no ir en contra de una decisión judicial, Sáenz de Santamaría abogó para que se den pasos para escoger a un líder regional "que deje de destruir". "El señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont", dijo la vicepresidenta del gobierno español en un acto en Valencia. "No me puedo creer que entre los más de 100 diputados de la cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo y del consenso, tanto independentistas como constitucionalistas", añadió Sáenz de Santamaría.



El aplazamiento de la sesión de investidura ha alimentado las tensiones entre las fuerzas independentistas de un dividido parlamento catalán, donde los secesionistas revalidaron su mayoría en los comicios de diciembre aunque el partido más votado fue el unionista Ciudadanos. "Todo el mundo asume que Puigdemont no va a ser presidente, pero no se atreven a decírselo", dijo el miércoles el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a la radio Cope.