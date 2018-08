Puente que se cayó en Italia era criticado por fallas estructurales

Italia está conmocionada tras el derrumbe, cerca de Génova (norte), del puente de una autopista que causó la muerte de al menos 26 personas. Si bien esa era la cifra oficial de fallecidos la noche del martes, el primer ministro Giuseppe Conte dijo desde Génova que el número podría aumentar. “Es una herida grave para Génova y para toda Italia”, afirmó.

La agencia de noticias Ansa reportó que el número de víctimas podría llegar a 35, citando a fuentes de las brigadas de bomberos. Además, el gobierno de la región de Liguria escribió en Twitter que 15 personas fueron hospitalizadas y nueve de ellas están en estado crítico.



Al menos 35 vehículos, entre ellos tres camiones, se vieron afectados por el derrumbe y algunos de ellos cayeron al vacío desde unos 45 metros de altura. “Es una catástrofe (...), una tragedia aterradora y absurda que afecta a muchas personas y familias”, lamentó el presidente Sergio Mattarella.



La imagen de un camión de la cadena de supermercados Basko detenido al borde del puente Morandi quebrado a punto de caer al vacío resumía el horror de la tragedia, que provocó dolor y rabia. “Vi que un camión verde se detuvo. Yo también me detuve y salí corriendo”, contó sorprendido Afidi Idriss, un conductor marroquí.

“No sé cómo me salvé. La carretera desapareció de repente y me caí con el carro. No sé cómo pude salir del vehículo”, contó Davide Capello, uno los sobrevivientes.

Algunos calificaron el desplome de la estructura como una tragedia anunciada.



‘El puente enfermo’, como es conocido, había generado controversias desde su construcción en los años 60, pues ha sido sometido a numerosas y costosas obras de remodelación contra las grietas y la degradación del hormigón, provocados por el tráfico de camiones pesados, según expertos.



Inaugurado en 1967, hace 51 años, el puente comenzó a ser controlado tan solo 20 años después por problemas estructurales.



“Representa el fracaso de la ingeniería”, aseguró el ingeniero Antonio Brencichun, profesor de la Universidad de Génova, quien había propuesto su demolición por haber sido “mal construido, con serios problemas de desnivel”.

Miembros de los servicios de rescate trabajan en la búsqueda de víctimas entre los escombros del puente derrumbado en Génova. Foto: Efe

Proyectado por el ingeniero italiano Riccardo Morandi (1902-1989) –autor, entre otros, del puente General Urdaneta sobre el lago de Maracaibo (Venezuela), de los más largos del mundo–, su mantenimiento era considerado excesivo.



El puente Morandi tenía una longitud de 1.182 metros y una altura desde la autopista de 45 metros. Así mismo, contaba con tres pilones de hormigón armado que alcanzaban los 90 metros de altura, y en un día con flujo normal era cruzado por unos 25 millones de automóviles al año.



“Todos los días caminaba por debajo del puente a pie. Nunca me sentí seguro; escuchábamos ruidos, sobre todo cuando pasaban camiones”, relató Ibou Touré, un senegalés de 23 años.



Los socorristas seguían trabajando sin descanso en la noche para rescatar con perros especializados a las personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros del puente, que al caerse arrojó enormes bloques de cemento.



AFP Y EFE