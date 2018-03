Comienzan consultas para elegir nuevo presidente de Cataluña

05 de marzo 2018 , 08:50 a.m.

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, inició hoy de nuevo contactos con los diferentes partidos para proponer al candidato a presidente del Gobierno Cataluña, tras no haberse logrado un acuerdo entre los partidos independentistas, mayoritarios en la Cámara regional.

Torrent propuso inicialmente a Carles Puigdemont, expresidente del gobierno catalán, pero ante la imposibilidad de ser elegido por estar en Bélgica huido de la Justicia española, éste renunció a su candidatura y propuso a Jordi Sánchez, número dos de su lista electoral, JxCat (Juntos por Cataluña).



Pero Sánchez tiene también un hándicap, ya que está en prisión provisional por su implicación en el proceso independentista y necesitaría el permiso del Tribunal Supremo para salir de la cárcel en la que está recluido y poder asistir al pleno del Parlamento en el que se debatiría su investidura.



El primero en ser recibido por Torrent fue el diputado de la CUP (independentistas radicales) Carles Riera, quien pidió una "propuesta radicalmente diferente" a los otros dos partidos independentistas, JxCat y ERC (republicanos de izquierda) y reiteró que, mientras esto no se produzca, sus cuatro diputados se abstendrán en la investidura de cualquier candidato.

Con la abstención de la CUP, JxCat y ERC no tendrían mayoría suficiente en el Parlamento para elegir a Sánchez. Ambos suman 66 escaños de los 135 de la Cámara regional, pero cuentan entre sus filas con tres diputados encarcelados y dos huidos en Bélgica, por lo que aún en el caso de que el Tribunal Supremo permitiera a los políticos encarcelados asistir a la votación, necesitan los cuatro escaños de la CUP para conseguir la mayoría.



Este lunes la portavoz del grupo parlamentario de JxCat, Elsa Artadi, aseguró, no obstante, que aún hay "margen" para un acuerdo con la CUP que haga posible investir a Jordi Sánchez.



Cataluña celebró elecciones regionales el pasado 21 de diciembre, después de que el Gobierno español cesara al Ejecutivo catalán tras la ilegal declaración de Independencia del 27 de octubre.



Ciudadanos (liberales contrarios a la independencia) ganó los comicios, aunque los grupos secesionistas tiene mayoría en la Cámara, con 70 escaños. Sin embargo, estos grupos no han conseguido la elección de un nuevo presidente catalán, por lo que el Gobierno catalán está aún controlado por el Ejecutivo central.



