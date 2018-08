Presidente polaco vetó reforma que penalizaría pequeños partidos

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, vetó este jueves una controvertida reforma del reglamento electoral de las elecciones europeas que penalizaría los pequeños partidos polacos, hasta prácticamente hacerlos desaparecer del Parlamento Europeo.

"Me niego a firmar esta ley y la reenvío a la Dieta (Parlamento polaco) para que vuelva a examinarla", declaró el jefe de Estado. La reforma "haría que un gran porcentaje de los ciudadanos no esté representado en el Parlamento Europeo", aseguró.



La reforma, impulsada por el partido en el gobierno Ley y Justicia (derecha nacionalista), fue aprobada por el Parlamento polaco en julio y solo faltaba la firma del jefe del Estado para que entrara en vigor.



Para los dirigentes de Ley y Justicia (PiS), la reforma simplificaría el complejo sistema electoral polaco y mejoraría la representación de las regiones menos pobladas. No obstante, la oposición acusaba al partido del gobierno de aprovecharse de esta reforma para aumentar su número de diputados en las europeas de 2019.

Las elecciones en el Parlamento Europeo en Polonia se organizan a través de un sistema de sufragio universal representativo. Pero el PiS quería establecer con su reforma que en cada una de las trece circunscripciones polacas se eligiera a tres eurodiputados. Con esta medida, solo el partido del gobierno y la principal fuerza de la oposición Plataforma Cívica (centro) hubieran logrado representantes en Estrasburgo.



Según los expertos del Senado, esta reforma hubiera hecho que cada partido necesitara obtener al menos el 16,5% de los votos para conseguir representación en el Parlamento Europeo, mientras que con el sistema actual la barrera se situaba en el 5%. Las elecciones europeas se celebrarán en mayo del año que viene, pocos meses antes de las legislativas polacas previstas para el otoño.



AFP