Presidente español Rajoy, bajo crecientes amenazas de destitución

Los socialistas españoles presentaron este viernes una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, por casos de corrupción que afectan a su partido, el PP (Partido Popular) y que si triunfa, supondrá su salida, aunque el gobernante se defendió con el argumento de que la iniciativa daña la estabilidad política y económica del país.

La moción registrada por el PSOE llega al día siguiente de que la Justicia impuso varias condenas de cárcel a implicados en un caso de corrupción con empresarios y cargos del PP (centroderecha), partido que, además, es condenado a pagar 245.492 euros por haberse beneficiado económicamente de esa trama, conocida como el 'caso Gürtel', el escándalo de corrupción más grande en la historia reciente de España.



La condena ha causado un fuerte impacto en España y un aluvión de críticas contra el PP, al que la oposición acusa de estar vinculado con la corrupción, dados los diferentes casos que se suceden desde hace años con personas que han ocupado puestos relevantes de esa formación y del Gobierno.



Los socialistas se apresuraron este viernes a registrar una moción de censura, la cuarta que se presenta en cuatro décadas de democracia española y la segunda en poco más de un año contra Rajoy, presentadas por la coalición de izquierdas Unidos Podemos y el PSOE, al calor de la condena por el caso Gürtel.

La sentencia del caso Gürtel ha alterado el panorama y es el argumento empleado por el líder socialista, Pedro Sánchez, para justificar la moción. "Alarma" e "indignación social" fueron términos empleados para hablar de la sentencia judicial por Sánchez, que sería presidente del Gobierno si gana la moción.



Sin embargo, Sánchez no lo tiene fácil, porque necesita 176 votos de los 350 del Congreso. Para ello requiere el respaldo de Unidos Podemos (que es favorable) pero también de pequeños partidos nacionalistas o abiertamente independentistas, lo que le supondría un fuerte coste político y de imagen en la mayor parte de España.



Los liberales de Ciudadanos (que ya disputan el liderazgo electoral del centroderecha al PP) pidieron a Rajoy elecciones inmediatas y se desmarcaron de la moción socialista, hasta el punto de que se plantean presentar ellos una propia.



"La solución no es que Rajoy salga (del Ejecutivo) para que entre Sánchez", dijo el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien añadió que si el presidente del Gobierno "se enroca y no da voz a los españoles", su partido impulsará una moción de censura instrumental "sólo para convocar las elecciones".

Esa necesaria estabilidad fue a la que aludió Rajoy cuando compareció ante la prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, en un momento de mejora de la actividad económica y con el contencioso abierto con los secesionistas catalanes, con su vertiente política y judicial.

La moción de censura podría celebrarse durante el mes de junio, aunque la fecha final dependería de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, correligionaria de Rajoy. Sánchez renunció a su acta de diputado en octubre de 2016 cuando se presentó y obtuvo el cargo de secretario general del PSOE, tras expresar su desacuerdo con el comité federal socialista que era proclive a facilitar la anterior investidura como presidente de Rajoy.



