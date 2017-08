Tras varios años, la web del diario El País fue desbloqueada en China

17 de agosto 2017 , 02:01 a.m.

La web del diario español El País, bloqueada en China desde hace tres años y medio, vuelve a estar accesible para los internautas de este país, según pudo comprobar Efe en Pekín y Shanghái.

El diario no podía consultarse en la red china, salvo mediante la utilización de software de navegación anónima, desde que en enero de 2014 publicara junto a otras cabeceras mundiales informaciones sobre presunta evasión fiscal de familias de los principales líderes comunistas del país y destacados empresarios.



A raíz de la publicación de los llamados Chinaleaks, antecedente de los Papeles de Panamá desvelados en 2016, China bloqueó el acceso a medios como El País, el diario francés Le Monde (aún inaccesible), el británico The Guardian y el australiano Globe Mail (estos dos últimos ya desbloqueados).



Los responsables de la censura en el internet chino -la Administración Estatal de Prensa, Radio, Televisión, Cine y Publicaciones- no informaron del levantamiento de este bloqueo, como tampoco avisaron de su imposición en 2014.



En anteriores ocasiones el diario El País había estado brevemente accesible durante unos minutos en China, tal vez debido a problemas técnicos de la "firewall" empleada por la censura nacional, aunque en esta ocasión el levantamiento se prolonga ya casi 24 horas.



China es el país con más internautas del mundo, con más de 700 millones de usuarios de la red, pero también una de las naciones que impone mayor censura en internet, bloqueando algunas de las páginas más populares del mundo, como Google, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram, entre otras.



EFE