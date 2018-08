Jornaleros protestan en Italia contra la explotación y piden seguridad

Cientos de jornaleros inmigrantes secundaron este miércoles una huelga en el sur de

Italia y se manifestaron contra la explotación y para reclamar más seguridad en su trabajo, después de que dieciséis de estos trabajadores murieran estos días en dos accidentes de tráfico.



La protesta fue convocada por la Unión Sindical de Base (USB) en el campamento de trabajadores de Torretta Antonacci y después los participantes emprendieron una marcha hasta la delegación del Gobierno en Foggia (sur de Italia).

Los manifestantes lucieron viseras rojas "como las que llevaban los cuatro jornaleros muertos y los otros cuatro heridos (en uno de los accidentes) para protegerse del sol mientras se partían la espalda recogiendo tomates por la vergonzosa cantidad de un euro por quintal (100 kilos)", indicó el sindicato en un comunicado.



En la última semana se han registrado dos accidentes en los que han fallecido dieciséis inmigrantes: cuatro el pasado sábado y otros doce el lunes cuando volvían a bordo de furgonetas de trabajar en los campos de Foggia para los terratenientes.



"Esta es nuestra batalla, la protección de los trabajadores y la reivindicación de sus derechos, negados tanto en Apulia o Calabria (sur) como en Piamonte (norte) o el Lacio", defendió el coordinador de los jornaleros de USB, Aboubakar Soumahoro. En la protesta también se recordó al recolector africano asesinado a tiros el pasado junio en las llanuras calabresas de Giogia Tauro, Soumaila Sacko.

"Existe una cadena de explotación de la mano de obra que debemos combatir", lamentó en declaraciones al programa Agorà de la RAI el ministro italiano de Agricultura, Gian Marco Centinaio, quien opinó que "existe la esclavitud en Italia".



A su juicio, "no podemos decir en Europa que no queremos el arroz de Birmania o de Camboya porque en esos países los niños son explotados por dos euros al día en los arrozales (...) y después en Italia permitir que suceda esto". "Cuando voy a Europa (a las instituciones comunitarias en Bruselas), yo me avergüenzo porque somos comparados a esos países", agregó.



El Observatorio Placido Rizzotto del sindicato FLAI señala que de media los jornaleros en Italia trabajan entre 8 y 12 horas al día y perciben una paga de entre 20 y 30 euros diarios. En esta jornada está prevista otra manifestación convocada por los principales sindicatos del país, CGIL, CISL y UIL, y a la que se han sumado varias organizaciones y representantes políticos.



EFE