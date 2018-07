Sánchez pide juzgar en España a involucrados en intento de secesión

12 de julio 2018 , 11:29 a.m.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este jueves que las "personas involucradas" en el intento de independencia de Cataluña en octubre de 2017 deben "ser juzgadas" en España, después que la justicia alemana abriera la puerta a extraditar al líder independentista Carles Puigdemont.

"Las resoluciones judiciales no se califican, se respetan (...) en España, en Bélgica, en Alemania, donde sea", dijo Sánchez preguntado por la decisión de justicia alemana, al término de una cumbre de dos días de la Otán en Bruselas.



No obstante, el mandatario indicó que "lo importante en términos de la justicia española es que las personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles".



La corte superior de la región alemana de Schleswig-Holstein consideró "admisible" este jueves la extradición de Puigdemont a España por malversación pero no por rebelión, un delito por el que enfrentaba 25 años de prisión.

Su gobierno organizó un referéndum ilegal sobre la independencia el 1 de octubre, marcado por la violencia policial contra los votantes, y permitió el 27 de ese mes que el Parlamento regional proclamara una república independiente.



Cesado poco después por el gobierno español del entonces presidente Mariano Rajoy,

Puigdemont se marchó al extranjero junto a algunos de sus ministros, esquivando las querellas por rebelión de la justicia española que llevaron a la prisión a los miembros de su ejecutivo que permanecieron en España.



La imputación de este delito había generado fuerte controversia porque, según con su definición en el código penal, requiere del uso de la violencia que, según los independentistas, no existió en Cataluña.



Sobre los tres ministros catalanes que permanecieron en Bélgica, la justicia belga rechazó a mediados de mayo su extradición por "irregularidades" en la euroórdenes cursadas por España. Una cuarta responsable catalana espera la decisión de la justicia británica.



Efe