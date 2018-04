El rifirrafe entre las reinas Sofía y Letizia de España

La reina Sofía abraza a sus nietas Leonor y Sofía con el fin de posar para una foto. Entre ellas y la lente se interpone la reina Letizia, su nuera y madre de las niñas. No se sabe qué dice, pero evidentemente trata de tapar al objetivo de la cámara.

La reina emérita responde algo, la princesa Sofía intenta zafarse del brazo de su abuela un par de veces y el rey, Felipe VI, interviene: les hace un comentario, que tampoco se conoce. A pocos pasos de distancia, el rey Juan Carlos observa.



Es una escena sin mayor dramatismo. Sin una pelea abierta. Podría pasar desapercibida para cualquiera, pero tiene la particularidad de haber ocurrido entre miembros de la Familia Real de España. Y entonces adquiere dimensiones diferentes.



Todo lo que sucede en la familia del Rey produce repercusiones. Por eso se cuidan tanto: cada paso, cada gesto y cada palabra están medidos. Más aún después de las “metidas de pata” del rey Juan Carlos, que acabó abdicando como producto de una caída que sufrió cuando se fue de cacería a Botsuana con una amiga, en plena crisis económica de España.



Y también ahora, cuando está a punto de conocerse el veredicto del juicio a Iñaki Urdangarin, cuñado de Felipe VI, juzgado por tráfico de influencias, falsedad documental y fraude fiscal. La Monarquía española camina sobre una cuerda floja y el rey Felipe es el funámbulo.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sofía se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 de abril de 2018

El rifirrafe entre las reinas -Sofía y Letizia- ha despertado todo tipo de reacciones y ha servido de alimento -cómo no- para las redes sociales. Las imágenes salieron de una cámara de Televisión Española, encargada de grabar la Misa de Pascua, en Palma de Mallorca, una cita a la que siempre acuden miembros de la Casa Real y cuyas imágenes son difundidas por la prensa.



El propietario de la cuenta de Twitter El Rabillo del Ojo las vio, le llamaron la atención y las publicó el martes. En poco tiempo pasó de 1600 seguidores a 6000. Se multiplicaron los memes y pasó a ser noticia en los medios de comunicación.



Públicamente la relación entre la reina Letizia y la reina Sofía es buena. De hecho la Casa Real colgó en su página web once fotos de la familia en la Misa de Pascua y en dos de ellas aparece el núcleo familiar con los reyes eméritos: todos sonríen. Desde el principio se han esforzado por mostrar la armonía reinante.



Cuando Felipe -entonces príncipe- anunció su compromiso con Letizia Ortiz, que había ejercido como periodista hasta hacía poco, ella misma manifestó su admiración hacia la reina Sofía. Era noviembre de 2003 y hablaba frente a los medios: “A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme en esta nueva vida con las responsabilidades que conlleva y con el apoyo y cariño de…”, decía la recién prometida, cuando su novio la interrumpió.

“Déjame terminar”, le reprochó ella. Él rió. El Príncipe no estaba acostumbrado a que le hicieran ese tipo de reclamos. Ella prosiguió: “…con el cariño de los Reyes y el ejemplo impagable de la Reina”. El reclamo de Letizia a su novio, que no tiene mayores consecuencias en una familia cualquiera, se convirtió en el comentario de todos. Desde entonces ella actúa con mayor prudencia.



A pesar de ello, y a raíz del pequeño desencuentro de la Misa de Pascua, la prensa local comenta que las relaciones entre suegra y nuera son tensas. Al parecer, la disciplina con que Letizia cría a sus hijas las ha separado de la reina Sofía, pese a que viven solo a un kilómetro de distancia. A la reina emérita se le hizo saber que sus visitas entre semana distraían a las niñas de sus tareas y es el rey Felipe quien las lleva a visitar a su abuela muchos viernes.



Al mismo tiempo, la presencia de la madre de Letizia, Paloma Rocasolano, en la Zarzuela se ha acentuado. En múltiples oportunidades se ha quedado con las niñas cuando los Reyes han tenido que viajar. Ello puede haber hecho que la reina Sofía se sienta desplazada. Se trata de una situación cotidiana en la mayoría de las familias, pero en la Real las herramientas de medición son diferentes.



Hubo un momento en que las diferencias aumentaron: fue a partir de la coronación de Felipe VI en 2014, cuando la princesa Letizia pasó a ser reina y la reina Sofía tuvo que compartir la corona.



La recién llegada adquirió importancia, mando y ha impuesto su ritmo y criterio en la Familia Real. El rey Juan Carlos, mientras tanto, intenta remendar su imagen rota, y Sofía lucha por mantener la dignidad que siempre la ha acompañado. Situaciones como la que se difundió en la grabación no le ayudan. No todo es un cuento de hadas en la familia de los reyes.

Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid