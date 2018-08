‘Partido Popular apoya la paz, pero sin impunidad’

Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España, en la oposición, fue invitado por el presidente Iván Duque a su posesión y habló con EL TIEMPO sobre su apoyo al mandatario.

¿Cuál es su expectativa del nuevo gobierno de Iván Duque?



El nuevo gobierno va a tener el apoyo de España. Será un reto para toda la región y para América latina. En los últimos años ha habido un monotema con las negociaciones (de paz) en las que los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y el presidente Iván Duque, que son nuestros aliados del Partido Popular en España, han hecho una reclamación contra la impunidad y que compartimos. De que no exista ningún borrón y cuenta nueva hacia los guerrilleros en aras del proceso de paz. Apoyamos la agenda económica y social, así como la de seguridad.



¿Qué opina de la participación de las Farc en el Congreso?



Se debe exigir a cualquier fuerza política que haya participado en la lucha armada la renuncia a la violencia que ayuden a resolver la impunidad, reparación de las víctimas y el abandono de la actividad de financiación ilegal o narcotráfico, pues no se puede legalizar la violencia con un proceso de paz.



¿Qué hacer con los otros actores violentos, Eln y grupos ilegales?



El nuevo presidente hará como sus predecesores: combatir sin complejos el terrorismo con la cooperación internacional y el apoyo a las Fuerzas Armadas y la batalla del relato, es decir, lo que ha pasado en esta tierra y lo que no debe volver a pasar.

¿Cómo vieron el avance de la izquierda en las elecciones?



No fue suficiente, afortunadamente. Las elecciones hay que calibrarlas por el resultado, como un partido de fútbol.



Al final lo importante es quién ganó. La copa se la llevó un partido, que es de centroderecha. Iván Duque tiene la responsabilidad de que su fuerza logre capilaridad hacia las alcaldías y las gobernaciones.



HOLMAN RODRÍGUEZ

Redacción Internacional