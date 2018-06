Choque entre ministro del Interior alemán y la canciller Angela Merkel

El ministro alemán de Interior, Horst Seehofer, aseguró este lunes que tiene el respaldo de su Unión Socialcristiana (CSU), partido minoritario del bloque conservador que sustenta el gobierno de la canciller Angela Merkel, para cerrar las fronteras en el caso de que esta no logre una "solución europea" para la crisis migratoria.

Seehofer hizo estas declaraciones en Múnich, tras una semana de enfrentamiento con Merkel sobre la crisis de los refugiados, pues mientras la jefa del Gobierno alemán apuesta por una solución europea, el político bávaro había insistido en una solución unilateral y amenazado con cerrar las fronteras a quienes no tengan el permiso correspondiente.



El ministro, presidente también de la CSU, aseguró que su partido "apoya toda solución europea, todo esfuerzo" de Merkel para llegar a acuerdos en este ámbito, pero que de no lograrse para la cumbre de líderes de la UE de finales de junio, aplicará controles restrictivos en las fronteras, porque el asunto migratorio no está "bajo control".



Merkel dio la bienvenida al compromiso en la disputa, que ha amenazado con desestabilizar una coalición gestada hace apenas tres meses, y dijo que su partido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) decidirá cómo proceder cuando acabe el plazo de dos semanas.



"Tras el Consejo Europeo, la presidencia del partido (CDU) decidirá qué hacer", comentó en una conferencia de prensa. "No hay nada automático", agregó al canciller, que ha insistido en que en la cumbre de Bruselas se puede alcanzar un pacto a nivel de la Unión Europea.



La CSU, que deberá afrontar elecciones regionales en octubre, teme perder décadas de liderazgo en el rico estado sureño ante el partido antinmigración Alternativa por Alemania (AfD) si no endurece la política contra los inmigrantes.



La política migratoria de puertas abiertas de Merkel es considerada como una de las causas del auge del derechista AfD, el principal partido opositor en el Parlamento federal alemán.



Más de 1,6 millones de inmigrantes, en su mayoría musulmanes que huyeron de las guerras en Oriente Medio, han llegado a Alemania desde 2014.