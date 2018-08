Parque en Francia usa cuervos para recoger basura

El parque temático Puy du Fou, en el oeste de Francia, empezó esta semana a emplear un equipo de seis cuervos para recoger los papeles, envases, colillas y otros desechos que los visitantes tiran al suelo.



La iniciativa nació después de que un halconero del parque, Christophe Gaborit, observara que a los cuervos les gustaba jugar con las personas, recoger los residuos del suelo y utilizarlos para construir sus nidos.

Gaborit empezó a entrenar esas aves hace seis meses con la ayuda de una caja con dos compartimentos, uno para que dejaran la basura y otro con galletas como recompensa. Se necesitaron entre tres y seis meses, dependiendo de cada cuervo, para que aprendieran a realizar la tarea.



El presidente del parque, Nicolas Villiers, aclaró este lunes que no se trata de "una operación de limpieza", ya que hay un equipo especializado de profesionales, sino que es una iniciativa de "sensibilización y educación para los humanos".



"Hay veces que la gente es negligente con la naturaleza: tira al suelo papeles, envases de comida o colillas de cigarrillo. Esto es una lección bonita de la naturaleza. Si la ensuciamos, ella misma nos da una respuesta a través de los pájaros", destacó.



Para evitar que los visitantes adopten comportamientos contraproducentes como lanzar expresamente los papeles para poder jugar con las aves, siempre "van acompañadas por el halconero, que las vigila y protege, aunque ellas vuelan libremente en la zona".



La iniciativa no tiene marcada una fecha para su final, sino que la idea es continuar "hasta que ya no sea necesario". De momento, los seis cuervos hacen turnos y limpian un total de dos horas al día, aunque, según Villiers, más que trabajar "se divierten". El parque Puy du Fou ofrece desde 1989 ocio y espectáculos de temática histórica, como medieval, romana o bélica, en los que participan diferentes especies de pájaros.



EFE