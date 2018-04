Papa Francisco pide ‘reconciliación’ en Tierra Santa

El papa Francisco pidió ayer en su discurso de Pascua por la paz en Tierra Santa, dos días después de que 16 palestinos murieran en la frontera entre Israel y Gaza, diciendo que el conflicto “no respeta a los indefensos”.



El Papa, que también suplicó por “frutos de consolidación en Venezuela”, hizo el pedido en su mensaje ‘Urbi et Orbi’ (a la Ciudad y al Mundo) desde el balcón principal de la basílica de San Pedro ante decenas de miles de personas que permanecían en la plaza adornada con flores, donde antes celebró una misa.



El “inmediato fin del exterminio en Siria” estuvo también dentro de las plegarias de Francisco, quien solicitó que se facilite el acceso a la ayuda humanitaria al país.

Tampoco olvidó el continente africano, “atormentado por el hambre, los conflictos endémicos y el terrorismo”, y pidió paz para Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, dos de los países del continente más castigados por el conflicto.



Causó curiosidad que el líder de la Iglesia católica pareció referirse directamente a la violencia en Gaza ocurrida el viernes, invocando “frutos de reconciliación para Tierra Santa, que en estos días también está siendo golpeada por conflictos abiertos que no respetan a los indefensos”.



Por otro lado, el Papa también abogó para que Venezuela “encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obligados a abandonar su patria”.



Francisco, además, rogó por la “paz para el mundo entero, comenzando por la amada y martirizada Siria, cuya población está extenuada por una guerra que no tiene fin”. “Que la luz de Cristo resucitado ilumine en esta Pascua las conciencias de todos los responsables políticos y militares, para que se ponga fin inmediatamente al exterminio que se está llevando a cabo”, aseguró.



En cuanto a la situación en la península coreana, que vive un proceso de distensión tras dos años de escalada a raíz de los ensayos nucleares y balísticos de Corea del Norte, el papa pidió “sabiduría”.



“Que los que tienen responsabilidades directas actúen con sabiduría y discernimiento para promover el bien del pueblo coreano y para generar confianza en la comunidad internacional”, llamó el sumo pontífice.



Francisco, celebrando su sexta Pascua como líder de la Iglesia católica desde su elección en el 2013, instó a los fieles a trabajar para terminar con los “tantos actos de injusticia” en el mundo.



Además recordó que la Pascua debería ser un símbolo de esperanza “allí donde hay miseria y exclusión, allí donde hay hambre o falta el trabajo”. También se refirió a los refugiados, “tantas veces rechazados por la cultura actual del rechazo”.



AFP - REUTERS

Ciudad del Vaticano