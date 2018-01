Papa condena 'maldad' de noticias falsas y su uso para fines políticos

24 de enero 2018 , 10:53 a.m.

24 de enero 2018 , 10:53 a.m.

El Papa Francisco condenó este miércoles la "maldad" de las noticias falsas y dijo que los periodistas y usuarios de redes sociales deberían rechazar y desenmascarar "tácticas de serpiente" manipuladoras que fomentan la división y sirven a intereses políticos y económicos.

"Las noticias falsas son una señal de actitudes intolerantes e hipersensibles y sólo llevan a la propagación de arrogancia y odio. Ese es el resultado final de la mentira", declaró Francisco en el primer documento publicado por un Papa sobre el tema.

Las noticias falsas son una señal de actitudes intolerantes e hipersensibles y sólo llevan a la propagación de arrogancia y odio FACEBOOK

TWITTER

El texto fue emitido tras meses de debate sobre cuánto podrían haber influido las noticias falsas en la elección presidencial estadounidense de 2016 en que resultó electo el presidente Donald Trump.



El documento, titulado "La verdad los hará libres - Noticias falsas y periodismo para la paz", fue emitido antes del Día Mundial de Comunicaciones Sociales de la Iglesia Católica, que tendrá lugar el 13 de mayo.



"Propagar noticias falsas puede servir para reforzar metas específicas, influir en decisiones políticas y servir intereses económicos", escribió el Papa, que condenó "el uso manipulador de redes sociales" y otras formas de comunicación.



"Estas noticias falsas, pero creíbles son 'capciosas', dado que capta la atención de la gente al apelar a estereotipos y prejuicios sociales comunes, y explotan emociones instantáneas como la ansiedad, el desprecio, la ira y la frustración", sostuvo.



Las historias falsas se propagan tan rápidamente que incluso los desmentidos a menudo no contienen el daño y mucha gente corre el riesgo de convertirse en "cómplice involuntaria en la propagación de ideas sesgadas y sin fundamento", afirmó.



El Papa comparó el uso de las noticias falsas con la historia de la Biblia sobre el diablo que, disfrazado de serpiente, convenció a Eva de que comiera la fruta del árbol prohibido, y dijo que Satanás le había dado información falsa.



Agregó que el papel de los periodistas "no es sólo un trabajo, es una misión" y que los profesionales de la información tienen una responsabilidad particular para contener las noticias falsas.

REUTERS