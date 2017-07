Padres de bebé británico enfermo terminal abandonan batalla legal

Después de meses de un largo proceso, los padres del bebé británico Charlie Gard, el bebé británico que padece una rara enfermedad genética neurodegenerativa en fase terminal, decidieron renunciar a su batalla legal para mantenerlo vivo, al considerar que es demasiado tarde para salvarlo.



"Es lo más difícil que se nos ha planteado hacer, pero hemos dejado partir a nuestro hijo", declaró entre lágrimas Connie Yates, la madre del bebé de once meses, ante la Alta Corte de Londres. "Los últimos once meses fueron los mejores y los peores de nuestra vida. Queríamos solamente darle una oportunidad de vivir", agregó, reprochando a la justicia y al hospital donde está internado el niño por no haberles permitido llevarlo a EE. UU., donde les proponían un tratamiento experimental para esa enfermedad.

Un abogado que representa a los padres, Connie Yates y Chris Gard, le explicó al juez Nicholas Francis que "se acabó el tiempo" y que sus representados tomaron la decisión tras haber visto los últimos escáneres cerebrales de su hijo de 11 meses de edad.



"Se ha perdido demasiado tiempo. Se le ha dejado meses esperando en el hospital", denunció su padre, Chris Gard, a la salida del tribunal, considerando que con ese tratamiento "habría podido vivir".



Su combate judicial comenzó en abril, cuando el hospital londinense de Great Ormond Street había decidido cortar la respiración artificial al bebé, que sufre la enfermedad del síndrome de depleción del ADN mitocondrial, que afecta a las células responsables de la producción de energía y de la respiración.



El caso de Charlie despertó gran controversia en Gran Bretaña. Los doctores que trataron al bebé desde su nacimiento aconsejaron a los padres que dejaran morir al niño, y la justicia les dio razón, lo que llevó a los padres a presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



Pero, ante la movilización de medios cristianos, la intervención del papa Francisco y del presidente estadounidense Donald Trump a favor de los padres, el hospital solicitó una nueva audiencia ante la Alta Corte para que los "nuevos elementos para un tratamiento experimental" propuesto por "dos hospitales experimentales", uno en Estados Unidos y otro en Italia, fueran examinados.

Sin embargo, los médicos londinenses seguían pensando que prolongar el tratamiento sería "injustificado", ante los sufrimientos padecidos por el bebé.



El juez Francis tenía que decidir en la audiencia si las pruebas médicas permitían a los padres sacar al niño del país para llevarlo a Estados Unidos para ser sometido a una terapia experimental hasta ahora no probada con humanos.

Sin embargo, el abogado de la familia anunció que el juez, ante las últimas evidencias médicas, confirmó que "continuar con este tratamiento ya no beneficia a la salud de Charlie", ya que " Charlie ha sufrido atrofia muscular severa" y "el daño que han sufrido sus músculos es irreversible", según explicó el abogado.



Finalmente, con este veredicto los padres se echaron a llorar en la sala.



Ambos crearán una fundación para ayudar a otros padres en la misma situación que ellos. "Vamos a continuar ayudando a las familias de niños enfermos, no dejaremos partir su vida en vano", dijo Connie Yate.



