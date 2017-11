Opositor venezolano Ledezma llegó a Madrid y se reunió con Rajoy

Tras burlar su arresto domiciliario, el alcalde de Caracas, el opositor Antonio

Ledezma, llegó este sábado a Madrid, donde pidió "autocrítica" a la oposición y anunció que recorrerá el mundo para denunciar la "dictadura" del presidente Nicolás Maduro.



Ledezma llegó al aeropuerto madrileño de Barajas en un vuelo comercial desde Bogotá. Culminó así un periplo en el que primero burló el arresto domiciliario al que estaba sometido desde 2015, por una supuesta conspiración contra Maduro, y luego logró entrar en Colombia por la ciudad fronteriza de Cúcuta.



El destacado opositor, de 62 años y con buen ánimo, se fundió en un emocionado abrazo con su mujer Mitzy Capriles y sus hijas Antonietta y Mitzy, residentes en España, y que no habían sido avisadas de su decisión de escapar.

También lo recibieron el expresidente colombiano Andrés Pastrana y un puñado de simpatizantes con banderas venezolanas.



"Voy a dedicarme a recorrer el mundo, voy a contribuir en el exilio a ser una extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen, de esta dictadura", anunció Ledezma a la prensa.



El alcalde metropolitano de Caracas se reunió este mismo sábado por la tarde con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Aún se desconoce sobre el contenido de la entrevista realizada en el palacio de La Moncloa en Madrid, sede de la presidencia de España.



Rajoy ha manifestado en reiteradas ocasiones su simpatía por la oposición venezolana y además desconoce a la Asamblea Constituyente de ese país, instalada por iniciativa de Maduro y denunciada como ilegítima por sus detractores.

"Incoherencias" que han hecho "mucho daño"

En momentos en que la oposición se dispone a mantener un diálogo los próximos 1 y 2 de diciembre en Santo Domingo con el gobierno de Maduro, Ledezma dio un toque de atención a sus compañeros, criticando las "incoherencias" en que a su juicio han incurrido algunos y pidiendo "autocrítica".



Sin referirse a ellos por su nombre, Ledezma arremetió en particular contra la decisión de cuatro gobernadores opositores electos en los comicios regionales del 15 de octubre de juramentarse ante la Asamblea Constituyente, una forma de reconocer una instancia denostada por la oposición.



"Ahorita lo único bueno que ha tenido el gobierno ha sido los errores cometidos por la dirigencia de la oposición, a la que invito desde España a hacer un ejercicio de autocrítica para rectificar", declaró a la prensa Ledezma.

La jura causó una profunda división: el excandidato presidencial Henrique Capriles anunció que abandonaba la opositora Mesa de Unidad Democrática, y condicionó su retorno al retiro de la misma de Henry Ramos Allup, veterano líder de Acción Democrática (AD), al que pertenecen los cuatro gobernadores.



Según Ledezma, la oposición debe ahora "encontrar la brújula que se nos ha perdido", después de unas "incoherencias" que "nos han hecho mucho daño", y máxime cuando "Venezuela está a punto del colapso definitivo".



"Mientras el mundo entero le dice a Venezuela que nos respalda porque desconoce la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima y consecuencia de uno de los más grotescos fraudes que se conozcan en el mundo, hay dirigentes que se llaman de la oposición que reconocen esa Asamblea Nacional Constituyente", comentó.



El alcalde precisó que trabajará dentro del movimiento Soy Venezuela, impulsado por la ex diputada y destacada figura opositora María Corina Machado. También criticó las condiciones del diálogo venidero con el gobierno, afirmando que en realidad es una "treta" con la que Maduro quiere "burlarse de los venezolanos".



Minutos antes de su llegada, Pastrana dijo por su lado que a partir de ahora

Ledezma será "la voz de los que no tienen voz en Venezuela", junto con María Corina Machado, la sociedad civil e intelectuales. Por su lado, Maduro se refirió con ironía a la fuga de Ledezma, pidiendo el viernes a Madrid que no lo "devuelva".



"Hoy se nos escapó Antonio Ledezma, el 'vampiro' volando libre por el mundo, se fue protegido a España a vivir la gran vida, a ir a tomar vino a la Gran Vía", dijo en un acto en Caracas. "Que no nos lo devuelvan".



Ledezma, uno de los opositores encarcelados más emblemáticos de su país junto con Leopoldo López, también preso en su domicilio, aseguró que pudo fugarse con ayuda de militares venezolanos.



"Cuando viviendo como una película de James Bond hice este recorrido de más de 24 horas, pasando 29 puntos de control, alcabalas, atravesando trochas, asumiendo todos los riesgos, no hacía sino pensar en el valor de la libertad. Y hoy, cuando llego a España, me siento libre", agregó Ledezma ante la prensa en el aeropuerto de Madrid.



