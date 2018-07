¿Qué hay detrás de esta catástrofe? / Opinión

El lunes pasado, una calamidad bíblica se abatió sobre el Ática. Al atardecer empezaron a llover noticias. Las casas de muchos amigos y parientes estaban destruidas. Incendios forestales descontrolados se extendieron hacia la densamente edificada línea costera y aislaron los pueblos de Mati y Rafina de Atenas, ello obligó a los residentes a huir hacia el mar.

¿Por qué pasó? Un invierno seco agostó grandes extensiones de bosques y arbustos que, en un día con temperaturas que alcanzaron los 39° C y vientos con ráfagas de 130 kilómetros por hora, fueron pasto de las llamas.



Pero en este lunes negro para Grecia, el clima conspiró con los fracasos crónicos del Estado y la sociedad griegos y convirtió un incendio forestal en un infierno mortal.



El modelo económico griego de la posguerra se basó en un desarrollo inmobiliario anárquico y sin planificación en el que se construyó en cualquier lugar (incluidos desfiladeros y bosques de pinos). Eso nos dejó (como cualquier país en desarrollo) a merced de terribles incendios forestales en verano e inundaciones repentinas en invierno.



Naturalmente, a este fracaso colectivo contribuyó la perpetua falta de preparación del Estado griego: por ejemplo, que no haya limpiado durante el invierno y la primavera los campos y bosques de material combustible acumulado, ni creado y mantenido vías de escape para los residentes.



A lo cual hay que sumar los delitos usuales de la oligarquía, como la instalación ilegal de vallas en la costa en torno de las villas con frente al mar a efectos de privatizar la playa.



Y no hay que olvidar la culpa colectiva de la humanidad. Si algo demuestra esta catástrofe es cómo el cambio climático acelerado está potenciando fenómenos naturales.



Como suele ocurrir cuando un incendio forestal azota Grecia, el Gobierno insinuó que tal vez fue intencional. Aunque no puedo descartar la posibilidad de un acto ilícito, la tesis no me convence. A los gobiernos griegos siempre les ha convenido culpar a especuladores, pirómanos, terroristas e incluso agentes extranjeros: mientras esas afirmaciones incendiarias dominan las noticias, los funcionarios evitan tener que admitir su falta de preparación.



Algunos periodistas me preguntan si la Unión Europea (UE) está ayudando. La realidad es que hemos tenido incendios destructivos antes y después de unirnos a la UE y cambiar el dracma por el euro.



La UE no tuvo participación en el combate a las llamas (tarea que no es de su competencia) y no se la puede hacer responsable por los incendios o por 70 años de abuso del entorno natural por parte de la sociedad griega. Pero es indiscutible que la troika de acreedores oficiales de Grecia (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) lleva una década privando activamente al Estado griego de los recursos y capacidades que se necesitan en situaciones como esta.



En la última década hemos perdido mucha más gente por la tragedia causada por el establishment de la UE que en cualquier inundación o incendio forestal.



Desde el 2011 se suicidaron más de 20.000 personas, mientras uno de cada diez griegos en edad de trabajar emigró por la depresión económica que la UE impuso a Grecia.

Preveo que en Bruselas se derramarán lágrimas de cocodrilo por las víctimas de los incendios y que el Gobierno griego adoptará una pose igualmente hipócrita. Pero no preveo ningún cambio en la misantropía organizada que aflige a Grecia.



YANIS VAROUFAKIS*

©Project Syndicate

* Exministro de Finanzas de Grecia y profesor de Economía en la Universidad de Atenas.