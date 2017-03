Los primeros obstáculos en las negociaciones del ‘brexit’

La carta que le envió el Gobierno británico al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que oficializa el comienzo de su salida de la Unión Europea (UE), tiene puntos que ya empezaron a levantar ampolla entre las partes.



En especial, un tema: la posibilidad de tener negociaciones paralelas –una sobre el divorcio y otra sobre los nuevos acuerdos–, del cual se desprende otro no menos importante: el de la seguridad.



(Además: Con el ‘brexit’, Londres replantea su papel en Europa y el mundo)

El primero se refiere a la intención que manifestó el Gobierno británico en la carta que envió a la UE de poder llevar dos negociaciones al mismo tiempo para, además del divorcio, determinar nuevos acuerdos.



Ante esto, la canciller alemana, Angela Merkel, rechazó la propuesta y afirmó que la UE “llevará a cabo de forma justa las negociaciones” y espera “lo mismo del Gobierno británico”.



Por su parte, el presidente francés, François Hollande, en respaldo a Merkel, dijo el jueves que el Reino Unido debe acordar los términos de su separación con el bloque comunitario antes de que se aborden otros temas, como un acuerdo comercial.



“Primero debemos comenzar las discusiones sobre las modalidades de salida, especialmente, sobre los derechos de los ciudadanos y las obligaciones que asumió el Reino Unido”, sentenció Hollande.



Otro tema delicado es el de la seguridad. Londres afirmó que si no se conseguía un acuerdo comercial con el bloque comunitario, no seguiría colaborando en temas de seguridad con la UE, que, a su vez, tomó la afirmación como un chantaje. En la carta, May se refirió a la seguridad en 11 ocasiones y afirmó que no alcanzar un acuerdo debilitaría la cooperación del Reino Unido en la lucha contra el crimen y el terrorismo.



El jueves, el ministro británico del brexit, David Davis, afirmó que lo escrito en la misiva no era una amenaza sino una constatación de lo “perjudicial que sería para las partes” no llegar a una concertación.



Por su parte, Guy Verhofstadt, referente del Parlamento Europeo para las negociaciones del brexit, rechazó las intenciones británicas y aseguró que “la seguridad de todos los ciudadanos es un tema demasiado grave” como para negociarlo.



(Además: Qué pierde y qué gana el Reino Unido y la Unión Europea con el brexit)



Incluso al interior del Reino Unido también hubo críticas para esta propuesta: “No hacemos estas cosas. No amenazamos con ignorar atentados terroristas a cambio de libre comercio”, manifestó la portavoz del partido Laborista, Yvette Cooper.



Pero la primera ministra May trató de bajar la tensión con escritos en siete diarios europeos, en los que expresó su deseo de mantener una “profunda relación con toda la UE” tras el brexit.



Pero, por lo pronto, su foco estará puesto en el libro blanco que publicó ayer y que examinará una a una todas las leyes europeas para enmendarlas o derogarlas, con la intención de que no haya un salto legislativo al vacío después del divorcio y la salida de la Unión Europea.



AFP