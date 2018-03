Movimiento 5 Estrellas pasa de protesta a acariciar el poder en Italia

“Durante los últimos años he votado a Silvio Berlusconi y a los distintos candidatos de la izquierda, pero todos me han defraudado. Esta vez no sabía qué hacer. Al final opté por votar por el Movimiento 5 Estrellas (M5E). Al menos son jóvenes y parecen con ganas de ayudar a los más débiles, a los que no tienen trabajo y a los viejos como yo. Si me defraudan ellos también no les voto más y ya está”.

Giovanni es uno de los casi once millones de italianos que optaron el pasado domingo por darle una oportunidad al M5E, la formación que con su discurso ‘anticasta’ y euroescéptico repitió como la lista en solitario más votada de las legislativas.



Haber conseguido el 32 por ciento de las papeletas (siete puntos más que en el 2013) convierte a su candidato, Luigi Di Maio, en el hombre por el que hay que pasar por fuerza para formar un nuevo Gobierno en Italia.



Para ello Di Maio tratará de ganarse el apoyo del Partido Democrático (PD), la formación mayoritaria en el Ejecutivo saliente.



No será fácil, pues aunque el candidato del PD, Matteo Renzi, anunció este lunes su dimisión, la condicionó a la formación de un nuevo gabinete, al cerrar la puerta a cualquier entendimiento con el M5E. Solo si se produce una revuelta interna en el PD, Di Maio conseguirá su objetivo.



Este joven de 31 años, sin estudios universitarios y que trabajó como mesero antes de entrar en política, demuestra la evolución que ha vivido el M5E desde su nacimiento hace nueve años.



Fue fundado por el histriónico cómico Beppe Grillo como continuación de los explosivos espectáculos que ofrecía para denunciar los privilegios de la clase política de su país.



Desde su blog de internet, uno de los más leídos en lengua italiana, Grillo armó un movimiento a nivel nacional que consideraba a los partidos tradicionales zombis que había que enterrar.

Dispuesto a negociar

Con Di Maio al frente, el M5E ha modulado su discurso y parece dispuesto a llegar a compromisos para pisar el poder.



De hecho, se mostró dispuesto a hablar con todos los partidos para acordar quién presidirá el Senado y la Cámara de los Diputados, así como cuáles serán los temas principales de la legislatura. “Hay una gran necesidad en Italia de abandonar la política de intercambio de ministerios y subsecretarios en las alianzas. No se trata de una gran coalición. Pedimos una convergencia sobre los temas y el programa, con compromisos bien claros”, explicó Di Maio a EL TIEMPO en una entrevista antes de un mitin en Palermo la semana pasada.



El ganador de los comicios legislativos consideró que a nivel internacional no se había comprendido lo que significa el M5E.



“Bruselas en este momento teme mucho a (la líder de ultraderecha Marine) Le Pen, a Alternative für Deutschland (AfD) y al M5E, pero no a Berlusconi. No lo entiendo. Nosotros no tenemos nada que ver con Le Pen y AfD, pero Berlusconi tiene dentro de su coalición a los aliados de Le Pen y AfD, que son la Liga Norte y Giorgia Melloni. ¿Cómo puede ser que Bruselas tenga miedo de nosotros y no de ellos? No se ha entendido bien al M5E. No formamos parte de esa familia de partidos populistas emergentes”, aseguró.



La conquista del poder es para Di Maio una urgencia, debido “al fracaso” de las otras fuerzas políticas. “Es el momento de que una generación de ciudadanos que ha visto cómo les traicionan recupere su futuro. En unos presupuestos de 800.000 millones de euros, podemos recuperar 30.000 millones de derroches e invertirlos en sanidad, educación y trabajo”.



Para Giovanni Orsina, profesor de ciencia política en la universidad Luiss de Roma, está claro cuál debe ser el papel por desempeñar ahora por Di Maio.



“Tiene que intentar formar un Gobierno a toda costa. Él lo ha entendido perfectamente”. El problema es que no será fácil, pues harán falta extrañas combinaciones para alcanzar la mayoría absoluta.



DARÍO MENOR TORRES

PARA EL TIEMPO

ROMA