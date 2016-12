Temor en Europa antes de Navidad tras atentado en Berlín

Aumentar las medidas de seguridad. Esa ha sido la reacción de varios países europeos, tras el atentado del lunes en Berlín (Alemania), que dejó al menos 12 muertos y 48 heridos, después de que un camión invadió una zona peatonal en Breitscheidplatz, en la capital alemana, y arrolló de forma “deliberada” a numerosas personas en un mercado navideño.



El temor se mantiene latente, pues el martes las autoridades alemanas liberaron por falta de evidencia a un paquistaní de 23 años sospechoso de conducir el camión y aún no es claro quién cometió el atentado.



El refugiado fue detenido por una llamada de un ciudadano que vio huir a un sospechoso del lugar de los hechos, lo siguió y advirtió a la policía por su teléfono móvil de su ruta. El arrestado tenía antecedentes por delitos menores y su petición de asilo está aún pendiente de resolución.

Según la Fiscalía, no se pudo probar que el sospechoso había estado en la cabina del camión en el momento del ataque, y el hombre negó haber participado en el hecho.



Luego de la liberación del sospechoso, el ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, dijo a un canal de televisión: “Por eso es que no podemos descartar que el perpetrador (del ataque) esté libre” y agregó que todavía no estaba claro el motivo del ataque.



Por su parte, el fiscal federal, Peter Frank, ratificó que todos los indicios apuntan a un “atentado con trasfondo terrorista”, pero lo único que se sabe a ciencia cierta es que, según los testigos, una persona se bajó del camión tras los hechos y huyó.



El vehículo pesado con el que se cometió el atentado pertenece a una empresa de transporte polaca y, según la policía alemana, habría sido robado.



De hecho, el cuerpo sin vida del conductor polaco, asesinado con un arma de fuego, fue encontrado en el camión después del ataque, indicó el Ministro del Interior.



Además, el camión, proveniente de Italia, estaba cargado con 25 toneladas de productos metalúrgicos, indicaron los responsables de la empresa transportista, que explicaron que, al no poder recibir el pedido el lunes la compañía berlinesa, el conductor se disponía a pasar la noche en la capital para hacer la entrega ayer.

Momento de horror

El ataque con el camión ha sido descrito por testigos como un momento de horror. “El camión llegó a la apertura del mercado, cuando hay más gente, y simplemente se lanzó a través de las tiendecitas de madera”, dijo Sabrina Glinz, una estadounidense, interrogada por el canal británico Sky News.

“Las ambulancias no cesaban de llevar a gente, parecía que nunca iba a acabar”, agregó.



“No puedo creer que haya vuelto a suceder, no puedo describir cómo me siento. Quisiera ayudar, pero no es mi país y no estoy de servicio”, afirmó Carima Douch, una belga empleada de la policía en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, que socorrió a varias víctimas del atentado del 22 de marzo pasado.

La canciller de Alemania, Ángela Merkel, acudió al lugar de la tragedia, en el centro de Berlín, a dejar una flor blanca, como hicieron centenares de ciudadanos, y se sumó luego al oficio religioso en la Gedächtniskirche junto al resto de la clase política alemana.



En una comparecencia previa, Merkel expresó su conmoción, tristeza e indignación por lo ocurrido y afirmó que, de confirmarse que el ataque fue cometido por alguien “que llegó al país en busca de refugio”, sería “especialmente repugnante”.



Mientras tanto, los líderes de otros países europeos mostraron su solidaridad con los alemanes, al tiempo que empezaron a tomar medidas para reforzar la seguridad.



En Francia, el presidente François Hollande dijo que su país está bajo “un alto nivel de amenaza” terrorista. “Aquí, en Francia, hemos dado todas las instrucciones para garantizar en la medida de lo posible la seguridad en todos los lugares, y en especial en los mercados navideños”, afirmó.



El alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, aseguró que “la Policía revisará todos los planes de seguridad” de la capital británica y subrayó que la “prioridad” es que “todo el mundo permanezca a salvo”.

Además, Italia –al igual que Austria- anunció que se elevarán los controles y la presencia policial en las zonas de mayor afluencia durante la Navidad.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de EFE, AFP y REUTERS.